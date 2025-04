Spółki szukają możliwości dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego

Drugim co do wielkości konsumentem gazu w Polsce jest grupa Azoty. Z ostatnich danych wynika, że po trzech kwartałach ubiegłego roku koncern wydał na nabycie błękitnego paliwa 2,14 mld zł na 6,77 mld zł ogółem poniesionych w tym czasie kosztów na wszystkie zużyte surowce. Najwięcej gazu, bo 76 proc., zużyto przy produkcji nawozów (biznes agro). Część błękitnego paliwa przeznaczono też na produkcję wyrobów chemicznych (18 proc.) i tworzyw sztucznych (6 proc.). Z uwagi na ograniczenia wynikające z ustawy o zapasach obowiązkowych gazu, grupa Azoty od 2017 r. nie importuje bezpośrednio tego surowca. Poza niewielkimi ilościami kupowanymi na TGE, jej dominującym dostawcą jest Orlen. Teraz zdaje się jednak podejmować bardziej zdecydowane kroki w zakresie dywersyfikacji. Koncern niedawno podpisał list intencyjny z American Gas Partners w sprawie potencjalnej współpracy dotyczącej dostaw surowca z USA do Polski. Na razie zawarte porozumienie jedynie wyraża intencje stron i jest pierwszym krokiem mającym umożliwić import. Azoty podały, że w przypadku osiągnięcia porozumienia dostawy byłyby realizowane za pośrednictwem platformy do kontraktowania i zakupu gazu, do której docelowo ma przystąpić ograniczona liczba odbiorców z Europy i producentów z USA.

Grupy KGHM i Unimot zamierzają wydobywać gaz ziemny

Kolejnym dużym klientem Orlenu jest grupa KGHM. „Gaz jest paliwem wykorzystywanym przede wszystkim w procesach przygotowawczych i hutniczych KGHM, ale również w dużej mierze w procesach wspierających, tj. wytwarzanie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz chłodu. Jest to więc bardzo istotny czynnik kosztowy mający wpływ na wyniki finansowe grupy” – przyznaje zespół biura prasowego spółki. W tym roku koncern zakłada nieznaczny wzrost zużycia gazu, co jest konsekwencją zwiększonej produkcji w Hucie Miedzi Głogów (w 2024 r. była w remoncie).

KGHM zużywa gaz zaazotowany wydobywany lokalnie przez grupę Orlen. W przyszłości planuje również wykorzystywać gaz wysokometanowy (dominuje w Polsce). „Grupa KGHM nieustannie dąży do dywersyfikacji ryzyka związanego z kontraktacją różnych surowców. Szczegółowe działania objęte są jednak tajemnicą przedsiębiorstwa” – podaje spółka. Dotyczy to również działań podejmowanych w związku z posiadaną koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów Nowe Miasteczko (znajduje się stosunkowo blisko kopalń miedzi KGHM-u). Spółka ujawnia jedynie, że na tym terenie do dziś przeprowadziła powierzchniowe badania geofizyczne.

Kolejnym podmiotem, który chce zaistnieć w branży wydobywczej gazu, jest Unimot. Niedawno jego zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu, którego ostatecznym celem jest poszerzenie zakresu działalności grupy o ten właśnie obszar. To z kolei efekt uzyskania przez zależną firmę Unimot B1 (docelowo będzie się nazywać Unimot Upstream) pozytywnej oceny ministra klimatu i środowiska z postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu ocenę zdolności firmy do prowadzenia poszukiwań, rozpoznawania i wydobywania złóż węglowodorów w Polsce.

W kolejnym etapie grupa chce podjąć działania organizacyjne, dzięki którym zostaną przeprowadzone analizy w zakresie pozyskania dostępu do własnych złóż w kraju i za granicą. W związku z tym rozważane jest m.in. wejście w joint venture z innymi podmiotami lub akwizycja udziałów mniejszościowych w już istniejących projektach poszukiwawczo-wydobywczych. Grupa Unimot zarówno prowadzi handel gazem, jak i zużywa go na własne potrzeby. „Nie planujemy zwiększania popytu na gaz na własne potrzeby, prognozujemy natomiast wzrost wolumenów w sprzedaży do klientów końcowych w ramach spółki Unimot Energia i Gaz. Dalszy rozwój w tym zakresie będzie zależał od warunków rynkowych oraz zmian legislacyjnych w obszarze importu” – podaje biuro prasowe Unimotu. Spółka nie ujawnia, z jakich źródeł nabywa błękitne paliwo. Podaje jedynie, że na bieżąco podejmuje działania mające na celu zwiększenie importu i dywersyfikację źródeł zakupów.