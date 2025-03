Paliwa kopalne jeszcze długo będą niezastąpione

– Zdajemy sobie sprawę, że proces transformacji wymaga odpowiedzialnego podejścia, dlatego każda decyzja inwestycyjna jest poprzedzona szczegółową analizą ekonomiczną i uwzględnia zarówno perspektywy wzrostu, jak i potencjalne ryzyka. Naszym priorytetem pozostaje efektywność operacyjna i kosztowa oraz długoterminowa rentowność, dlatego podchodzimy do transformacji w sposób wyważony, elastycznie reagując na zmieniające się otoczenie gospodarcze i geopolityczne – przekonuje Brzozowski. W obszarze szeroko rozumianych paliw kopalnych Unimot analizuje możliwości dalszego rozwoju biznesu infrastruktury terminalowej paliw płynnych. Chodzi zwłaszcza o rozbudowę parku zbiornikowego i poprawę efektywności operacji przeładunkowych, aby zwiększyć ich wydajność i dostosować je do potrzeb rynku.

Od paliw kopalnych jeszcze długo nie będzie można odejść

Grupa Unimot na razie nie napotyka istotnych barier w zakresie finansowania ani ubezpieczania inwestycji związanych z paliwami kopalnymi. Jednocześnie dostrzega, że sektor finansowy i ubezpieczeniowy wykazuje większą ostrożność wobec tego typu projektów, co wynika z przyjętych dużo wcześniej polityki klimatycznej i strategii instytucji finansowych. – Spodziewamy się również, że podejście banków i ubezpieczycieli może ewoluować wraz z rewizją strategii globalnych koncernów energetycznych. Obserwujemy te zmiany i na bieżąco analizujemy ich potencjalny wpływ na naszą działalność – zapewnia Brzozowski.

Ekopol Górnośląski Holding, który obsługuje około 350 instalacji służących do zarządzania gospodarką paliwową w firmach, przekonuje, że wdrażanie rozwiązań ekologicznych jest słuszne, jednak należy je realizować rozsądnie i nie może przynosić odwrotnych skutków, niż zakładano. – Paliwa kopalne na ten moment są rozwiązaniem, od którego przez najbliższy czas nie będzie można odejść całkowicie, gdyż rozwiązania w postaci wodoru czy pojazdów elektrycznych w transporcie ciężkim są praktycznie nie do wdrożenia. Dlatego ważne jest, aby pracować nad rozwiązaniami, które z jednej strony będą rozwiązaniem ekologicznym, a z drugiej strony nie będą wymagały zaangażowania od użytkowników wysokich nakładów inwestycyjnych czy konieczności wymiany całego taboru – ocenia Andrzej Piecuch, prezes Ekopolu. Jako przykład podaje wprowadzenie do oferty syntetycznego, odnawialnego oleju napędowego HVO100. To jedno z rozwiązań umożliwiających zmniejszenie ilości paliw kopalnych poprzez praktycznie bezkosztowe wdrożenie dla użytkownika końcowego paliwa ekologicznego.

Tradycyjne stacje paliw działające pod marką Moya posiada Anwim. W strategii spółki założono dalsze powiększanie tej sieci do co najmniej 2030 r. Ponadto przewidziano stopniowy rozwój sieci szybkich ładowarek do pojazdów elektrycznych, tak aby firma była w stanie zaoferować klientom każdy nośnik energii, jakiego będą potrzebować. – Obecnie nie napotykamy żadnych trudności w pozyskiwaniu finansowania na rozwój zarówno tradycyjnych stacji paliw, jak i infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, na które udało nam się uzyskać znaczące dofinansowania na poziomie krajowym oraz europejskim – zapewnia Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Anwimu.

Gaz ziemny będzie kluczowym paliwem przejściowym

Grzywaczewski, podobnie jak inni, widzi, że od wyborów prezydenckich w USA wraca dyskusja o kosztach szybkiej dekarbonizacji w UE i jej wpływu na utratę konkurencyjności europejskiej gospodarki wobec producentów z Chin i USA. Ponadto otwarcie zaczyna się mówić o konieczności zrewidowania niektórych założeń tak, aby Stary Kontynent był w stanie trwałe poprawić konkurencyjność swoich przedsiębiorstw. Jeśli takie decyzje zostaną podjęte, będzie to oznaczać znaczne wydłużenie „życia” paliw kopalnych w gospodarce, co przyczyni się do spowolnienia transformacji energetycznej w przemyśle i transporcie. – Strategia grupy Anwim od lat koncentruje się na rozwoju sieci stacji paliw, uwzględniając również stopniowe poszerzanie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Obserwowane zmiany w podejściu do paliw kopalnych są zgodne z naszym kierunkiem rozwoju i nie wymagają istotnej rewizji założeń biznesowych – zapewnia Grzywaczewski.

Według Orlenu przyszłość wykorzystania paliw kopalnych będzie zależała od wielu czynników, m.in. takich jak: regulacje dotyczące polityki klimatycznej, realizowana transformacja energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, postęp technologiczny i zmiany konsumenckie (np. w zakresie wyboru środków transportu). Koncern zauważa, że wprawdzie sytuacja jest zróżnicowana pod względem położenia poszczególnych krajów i uwarunkowań gospodarczych, to jednak dominuje przekonanie o kluczowej roli gazu jako paliwa przejściowego. „Zakładamy, że gaz ziemny będzie stanowił ważne źródło w miksie energetycznym Polski, a nasza strategia koncentruje się na wzroście jego wydobycia do ponad 12 mld m sześc., co stanowi ponad 39-proc. wzrost względem 2024 r.” – przypomina zespół prasowy Orlenu. Dodaje, że koncern zamierza rozwijać własną produkcję błękitnego paliwa zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Ponadto chce zwiększać import surowca, podpisując kolejne kontrakty handlowe.