Zmiana koncesji dotyczy przedłużenia terminu jej obowiązywania, do dnia 31 grudnia 2042 r. oraz zmiany powierzchni terenu górniczego. Do wniosku dołączono projekt zagospodarowania złoża oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Termin obowiązywania koncesji nr 7/2009 upływa z końcem tego roku. – Celem złożenia przez JSW wniosku jest możliwość kontynuacji działalności wydobywczej w złożu węgla kamiennego „Borynia”, gdzie ilość udokumentowanych zasobów w złożu do głębokości 1288 m umożliwia kontynuowanie jego wydobycia, co najmniej do roku 2042 – czytamy w komunikacie.

Resort nie będzie robił problemów

Jak mówił pod koniec lutego w rozmowie z „Parkietem” Krzysztof Galos, wiceminister klimatu i środowiska, główny geolog kraju, po stronie organu koncesyjnego nie będzie problemu z przedłużeniem tej koncesji, jeżeli wraz z wnioskiem trafią do resortu wszystkie niezbędne załączniki. - Należy tu zaznaczyć, iż kluczowym załącznikiem musi być decyzja środowiskowa wydana w tym przypadku przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Jeżeli spółka uzyska taką decyzję prawnie wiążącą, to w mojej ocenie organ koncesyjny, a więc minister klimatu i środowiska, zdąży podjąć decyzję na czas. Z tego, co wiemy, ta decyzja powinna być wydana do końca marca – prognozował wówczas minister.