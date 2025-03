Dziś produkcja zielonego wodoru jest za droga

W ubiegłym roku Orlen sprzedał w Polsce ponad 100 ton wodoru jakości automotive. Obecnie wytwarza i dostarcza do odbiorców końcowych wodór w jakości zgodnej z taksonomią UE (reguluje kwestie działalności zrównoważonej środowiskowo). „Grupa Orlen produkuje wodór na potrzeby dostaw paliwa do odbiorców końcowych w sektorze automotive, głównie autobusów miejskich (np. Kraków, Poznań, Katowice). W przyszłości produkowany wodór będzie wykorzystywany w sektorze transportu lotniczego” – podaje koncern. Będzie także stanowił ważny element dekarbonizacji własnych zakładów produkcyjnych.

Orlen szacuje, że w najbliższych latach będzie zużywał rocznie ponad 360 tys. ton odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru oraz jego pochodnych. Ma on pochodzić zarówno z produkcji własnej, jak i importu. Zgodnie ze strategią do 2035 r. 210 tys. ton wodoru odnawialnego wykorzystywane będzie w produkcji rafineryjnej, 110 tys. ton do wytwarzania nawozów, 30 tys. ton do produkcji paliw syntetycznych oraz 12 tys. ton jako paliwo transportowe. W tym czasie grupa na wodorowe inwestycje planuje wydać ponad 10 mld zł.

Jednym z kluczowych projektów Orlenu jest program Clean Cities. Jego celem jest budowa pełnego łańcucha wartości paliwa wodorowego przeznaczonego dla sektora transportu oraz zapewnienie infrastruktury do produkcji i tankowania wodoru dla pojazdów osobowych, ciężarowych i autobusów miejskich. W grupie źródłami produkcji paliwa o jakości automotive, oprócz instalacji HUB Włocławek i HUB Trzebinia, będzie HUB Szczecin. Ten ostatni ma stać się pierwszą instalacją produkcji zielonego wodoru w Polsce zasilaną z istniejącej elektrowni wodnej. Dodatkowo Orlen prowadzi liczne projekty pilotażowe w obszarze wdrożenia paliwa wodorowego w drogowym transporcie publicznym. Kolejnym istotnym projektem jest HyFly, który ma na celu produkcję e-paliw (paliw syntetycznych) z wykorzystaniem wodoru. Będą one stosowane głównie jako niskoemisyjne paliwo lotnicze.

Potrzebne wsparcie

Instalację do produkcji zielonego wodoru o mocy 2,5 MW w technologii PEM, zlokalizowaną w Elektrowni Konin, posiada firma Biopaliwa i Wodór należąca do Grupy Polsat Plus. Obecnie jej dzienne zdolności produkcyjne wynoszą około 1 tony. Instalacja w ramach rozruchu testowego została uruchomiona w grudniu ubiegłego roku i do dziś wyprodukowała około 50 ton wodoru. W tym roku jej moce mają być wykorzystywane w większym stopniu niż dotychczas. – Instalacja produkuje wodór głównie w celu obsługi stacji tankowania wodoru zlokalizowanych w sześciu miejscach (Warszawa, Rybnik, Gdańsk, Gdynia, Lublin, Wrocław) oraz kilku mobilnych stacji tankowania wodoru. Wodór wykorzystywany jest do tankowania autobusów miejskich oraz samochodów osobowych – informuje Tomasz Matwiejczuk, rzecznik Grupy Polsat Plus.