W tym roku popyt na asfalty powinien wzrosnąć

W tym roku GDDKiA planuje przetargi na ponad 330 km odcinków nowych dróg o wartości 13,5 mld zł. Do tego oczekiwana jest zwiększona aktywność firm budowlanych w zakresie już realizowanych inwestycji drogowych, gdyż do ruchu ma zostać oddanych ponad 400 km nowych dróg (w 2024 r. było to 156 km). – Pozytywnie nastraja również fakt, iż GDDKiA zwiększyła poziom finansowania inwestycji z 17 mld zł w roku 2023 do prawie 19 mld zł w roku 2024 i 20 mld zł w roku 2025. Dodatkowo GDDKiA poinformowała, iż planuje utrzymać finansowanie inwestycji na poziomie 20 mld zł do roku 2030 – wylicza Marcin Opaliński, prezes Unimotu Bitumen, firmy kontrolowanej przez Unimot. Jego zdaniem liczby te stanowią dobrą prognozę dla zużycia asfaltu w Polsce i planów sprzedaży Unimotu Bitumen.

Odbudowa Ukrainy może przynieść wzrost popytu na asfalty

Mimo to przed producentami, sprzedawcami i odbiorcami asfaltów stoi wiele wyzwań. Pierwsze związane jest z tym, ile faktycznie kontraktów dotyczących infrastruktury drogowej zostanie zawartych i zrealizowanych. Dodatkowymi czynnikami pozostają: niepewność gospodarcza, podwyższona inflacja oraz trwający konflikt za wschodnią granicą. – Z drugiej strony spodziewane są obniżki stóp procentowych, pozytywny efekt uwalniania środków z KPO oraz rosnący budżet GDDKiA na utrzymanie i modernizację dróg (500 mln zł więcej niż w roku ubiegłym). Jednym z największych wyzwań, a zarazem szans, będzie odbudowa Ukrainy – ocenia Opaliński. Jego zdaniem polskie firmy mają realną możliwość odegrania istotnej roli na rynku naszego wschodniego sąsiada, ale pod warunkiem budowania trwałych partnerstw i wypracowania wzorcowych modeli finansowania.

Foto: GG Parkiet

Unimot Bitumen informuje, że potencjał wytwórczy jego zakładów jest dostosowany do wolumenu zagwarantowanego w ramach wieloletniego kontraktu na zakup komponentów asfaltowych z Orlenu. Ponadto spółka konsekwentnie realizuje strategię rozwoju produkcji i sprzedaży w oparciu o handel, który obejmuje również import produktów asfaltowych. – Istotnym czynnikiem wzrostu potencjału sprzedaży są kontrakty na dostawy produktu ze źródeł zewnętrznych, które spółka regularnie analizuje i pozyskuje – zapewnia Opaliński.

Unimot Bitumen obsługuje zarówno rynek budownictwa drogowego, jak i producentów materiałów hydroizolacyjnych. Największe zainteresowanie jego produktami widoczne jest w Polsce. W ubiegłym roku duże ilości asfaltów trafiły też na Litwę, do Rumunii, Szwecji i Niemiec. Ponadto spółka współpracowała z odbiorcami z Czech, Słowacji, Ukrainy, Mołdawii, Ukrainy, Estonii i Węgier. Celem na 2025 r. jest kontynuacja działań skupiających się na strategii długoterminowego wzrostu, utrwalenia jakości usług i dostosowania ich do potrzeb klientów.