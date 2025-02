Sejm uchwalił ustawę o rynku mocy. Ile zapłacimy za nowe wsparcie dla gazu?

Rząd uzasadnił zgłoszenie projektu tym, że w czasie tych aukcji zaburzona została równowaga pomiędzy źródłami wytwórczymi posiadającymi zdolność do dostawy mocy bez ograniczeń czasowych, a magazynami energii elektrycznej. Dlatego zgodnie nowelizacją, w aukcjach dogrywkowych preferowane będą elektrownie gazowe, m.in. poprzez wprowadzenie współczynników korekcyjnych dla poszczególnych technologii. Dodatkowo, w czasie prac parlamentarnych wprowadzono do ustawy zapis, że dostawca mocy może zgłosić wolę udziału w aukcji z planowaną jednostką wytwórczą, dla której jedynie złożył wniosek o wydanie warunków przyłączenia, o ile technologia tej jednostki umożliwia dostarczanie mocy do systemu z mocą osiągalną nieprzerwanie przez co najmniej 48 godz.

Czym jest ustawa o rynku mocy?

Zgodnie z ustawą moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Jednostki - wyłaniane podczas aukcji do pełnienia tzw. obowiązku mocowego, polegającego na gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu oraz zobowiązaniu do faktycznej dostawy mocy w okresie zagrożenia - są za to wynagradzane. Rynek mocy działa od początku 2021 r. W celu pokrycia jego kosztów odbiorcy energii elektrycznej ponoszą dodatkowe opłaty.

Ustawa zawiera też przepisy, nie związane z rynkiem mocy. Rząd wprowadził do niej paragraf, przedłużający do 30 czerwca 2025 r. termin składania przez przedsiębiorców oświadczeń o skorzystaniu w 2024 r. w ramach pomocy de minimis z dopłat do rachunków za energię elektryczną. Pierwotny termin był wyznaczony na 28 lutego br.

Natomiast sejmowa komisja, przy pozytywnej opinii rządu wprowadziła poprawkę, zwiększającą z 350 mln zł do 1,2 mld limit wsparcia z budżetu w mechanizmie ustawowego ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców ciepła systemowego. Przy czym, gdy wypłaty przekroczą 75 proc. podniesionej kwoty, kolejne wypłacane wyrównania będą pomniejszane proporcjonalnie, aby łączna wysokość wypłaconych wyrównaniu była równa limitowi.