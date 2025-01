Geopolityka jest dziś kluczowa dla ropy, gazu i paliw

Dla Anwimu ubiegły rok był wyjątkowy, gdyż Moya stała się trzecią największą siecią stacji paliw w Polsce dysponującą 500 obiektami. Na koniec tego roku firma planuje mieć ich już ponad 540. Ponadto znacząco zwiększono zaangażowanie w rozwój elektromobilności. Spółka uruchomiła pierwsze szybkie ładowarki do pojazdów elektrycznych pod marką Moya energia, a także udostępniła klientom około 4 tys. punktów ładowania. Do końca 2025 r. chce wybudować i oddać do użytkowania od 50 do 75 szybkich ładowarek.

Według Anwimu w tym roku branża paliwowa będzie musiała stawić czoła wyzwaniom związanym z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi i regulacyjnymi. – Jednym z kluczowych czynników pozostają napięcia geopolityczne, szczególnie w regionach istotnych dla światowej podaży ropy. Jakiekolwiek zakłócenia w dostawach surowca mogą prowadzić do destabilizacji cen i wpływać na działalność operacyjną firm paliwowych – ocenia Grzywaczewski. Do tego dochodzą wyzwania związane z rosnącymi kosztami operacyjnymi, w tym kosztami energii i transportu. Mimo to Anwim zamierza w tym roku poprawić wyniki zarówno na sprzedaży paliw, jak i oferty pozapaliwowej.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Rosną możliwości importu LPG z alternatywnych kierunków Ze względu na niską cenę rosyjskie paliwo cieszy się w Polsce ogromnym zainteresowaniem. Od 20 grudnia wejdzie jednak unijny zakaz jego sprowadzania i importerzy już zapowiadają zwiększenia zakupów z innych kierunków. W efekcie wzrosną też ceny.

W tym roku na dalszy rozwój kluczowego biznesu obejmującego dystrybucję paliw płynnych oraz zbiorników do ich magazynowania planuje Ekopol Górnośląski Holding. Chodzi zwłaszcza o technologię Mikrostacje.pl. Spółka informuje, że w 2024 r. jednym z głównych jej osiągnięć było podpisanie umowy i uzyskanie niezbędnych pozwoleń umożliwiających wprowadzenie na rynek HVO100. Teraz planowane jest stworzenie największej w Polsce sieci dystrybucyjnej tego paliwa dla klienta końcowego. Na działalność spółki istotny wpływ będą miały również czynniki zewnętrzne. – My, jak i cała branża paliwowa, jesteśmy ściśle uzależnieni od rozwoju gospodarczego w kraju, gdyż przekłada się to na inwestycje, a to oczywiście powoduje wzrost zużycia paliw płynnych – zauważa Andrzej Piecuch, prezes Ekopolu.

Do chwili zamknięcia tego wydania „Parkietu” na nasze pytania nie odpowiedziały spółki: MOL, Onico i Serinus Energy.