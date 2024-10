Akcje KGL-u w dół po wynikach. Rosną koszty, popyt jest niestabilny

Nie pomaga też chaos legislacyjny związany z nowymi regulacjami, w tym zwłaszcza dotyczącymi wprowadzania do obrotu i stosowania plastikowych produktów jednorazowego użytku. Chodzi m.in. o kwestie interpretacji klasyfikacji opakowania jednorazowego i podmiotu wprowadzającego opakowania do obrotu.

Mocno spadła rentowność KGL-u

W I połowie tego roku KGL wypracował 263,7 mln zł przychodów ze sprzedaży i 1,9 mln zł zysku netto. Oba wyniki spadły odpowiednio o 6,8 proc. oraz o 79,3 proc. Wpłynął na to m.in. wzrost cen materiałów produkcyjnych, presja płacowa i niestabilne zamówienia. Te ostatnie uniemożliwiały planowanie produkcji w optymalnej strukturze kosztów.

Pogorszenie kondycji spółki nastąpiło pomimo nieznacznego wzrostu wolumenów sprzedanych produktów i granulatów tworzyw sztucznych. W ocenie zarządu jest to potwierdzenie tego, że klienci postrzegają KGL jako dobrego i stabilnego partnera biznesowego, który oferuje dobrej jakości produkt w konkurencyjnej cenie.

Giełdowi inwestorzy dużo bardziej krytycznie podchodzą do ostatnich osiągnięć spółki. We wtorek kurs akcji KGL-u wynosił na otwarciu notowań ciągłych 14,8 zł, co oznaczało spadek o 8,1 proc. Podaż okazała się jednak na tyle duża, że w połowie sesji handlowano już walorami nawet po 14,2 zł, a zniżka sięgała 11,8 proc. Ostatnio po tak niskich cenach handlowano papierami KGL-u w marcu.