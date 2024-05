KGHM mniej zarabia w Polsce, więcej zagranicą

W I kwartale grupa kapitałowa KGHM wypracowała 8,32 mld zł przychodów, 1,55 mld zł zysku EBITDA oraz 424 mln zł zysku netto. W ujęciu rok do roku dwa pierwsze wyniki spadły, odpowiednio o 13,2 proc., i o 13,9 proc. Z kolei czysty zarobek zwyżkował o 158,5 proc.

Kopalnia KGHM Robinson podwoiła produkcję

Spółka informuje, że spadek przychodów oraz zysku EBITDA to konsekwencja zniżki średniego kursu dolara do złotówki o 9 proc. oraz spadku notowań miedzi. W efekcie cena miedzi wyrażona w polskiej walucie była w o blisko 14 proc. niższa niż rok wcześniej.

Spadek przychodów zanotowano pomimo wzrostu produkcji miedzi płatnej. Pozyskano jej 179 tys. ton, co oznaczało zwyżkę o 2 proc. Co istotne znaczący spadek zysków zanotowano z działalności krajowej i na projekcie Sierra Gorda, a istotne wzrosty na aktywności zagranicznej realizowanej przez zależną grupę KGHM International.

W przypadku ostatniego z tych podmiotów należy zwrócić uwagę na 100-proc. wzrost produkcji miedzi (do 16 tys. ton), co przede wszystkim było efektem istotnej poprawy parametrów kopalni Robinson. To z kolei wynikało z wzrostów: zawartości miedzi w rudzie, uzysku i wydobycia.