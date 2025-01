DM BOŚ zaleca kupowanie akcji Orlenu

Orlen jest wyceniany przy podobnych mnożnikach jak koncerny energetyczne

Analizując notowania akcji Orlenu można zauważyć, że rynek wycenia je przy mnożnikach bardzo zbliżonych do PGE, Tauronu czy Enei. „Historycznie przywykliśmy do sytuacji, kiedy spółki takie jak PGE, Tauron czy Enea były notowane przy znacząco niższych mnożnikach niż Orlen i wydawało się to zrozumiałe nie tylko ze względu na różną ekspozycję na aktywa węglowe i kiepskie perspektywy dla produkcji energii opartej na węglu, ale również z uwagi na różnice w polityce dywidendy. Jesteśmy zaskoczeni widząc przyszłe mnożniki spółek energetycznych na równi z mnożnikami Orlenu” - pisze Prokopiuk. Zakłada, że jest to chwilowy efekt rynkowej nieefektywności, który prędzej czy później ustąpi.