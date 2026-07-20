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Jak można w przystępny sposób wytłumaczyć laikowi podstawy finansów

Kwestie związane z finansami są wciąż dla wielu osób „czarną magią”.

Publikacja: 20.07.2026 06:00

Finanse dla niefinansistów w praktyce Witold Kowalski MT Biznes Warszawa 2026 Fot. mpr

Finanse dla niefinansistów w praktyce Witold Kowalski MT Biznes Warszawa 2026 Fot. mpr

Hubert Kozieł

Witold Kowalski, były prezes polskiego oddziału Nike, w książce „Finanse dla niefinansistów w praktyce” podjął się próby wytłumaczenia laikom w przystępny sposób zasad, którymi się rządzą finanse spółek. Zrobił to, bo uznał, że kwestie finansowe są wciąż dla wielu polskich przedsiębiorców „prawdziwą piętą achillesową”. „W innej mojej książce »Świadomy lider«, poświęcam sporo stron na wytłumaczenie niektórych aspektów finansowych w firmie. Mam wiernych czytelników i zarazem klientów moich usług doradczych, którzy stosują zawartą w niej wiedzę w swojej codziennej pracy. Jednak część z nich złapałem na tym, że strona finansowa jej treści jest jedynie omieciona przez nich wzrokiem, bez wgryzania się w szczegóły. Gdy tłumaczę im na konsultacjach np. kwestie rachunku zysków i strat na ich własnych danych, otwierają oczy ze zdumienia, jak dobrze mogliby tę wiedzę wykorzystać, tak jakby nigdy nie przeczytali mojej książki” – przyznał Kowalski.

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