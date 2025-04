Jacek Gdański: Biegły rewident to nadal przyszłościowy zawód

Do zawodu nadal też będzie przyciągać to, że jest to profesja multidyscyplinarna, która oferuje unikalną możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w wielu obszarach. Oczywiście, tak jak ma to miejsce w przypadku szeregu innych profesji, w parze ze zdobywaniem doświadczenia idą awanse, co przynosi coraz większe korzyści finansowe. Jest jednak pewna bariera społeczno-kulturowa – żyjemy w czasach szybkiego działania i natychmiastowej gratyfikacji, a natura i charakter tego zawodu wymagają wieloletniego przygotowania.

Na koniec proszę jeszcze powiedzieć, jak wygląda kwestia badania sprawozdań niefinansowych? Czy jest duże zamieszanie w związku z pakietem Omnibus?

Tak. Zaproponowane przez Komisję Europejską rozwiązania pojawiły się na stole w trakcie realizacji atestacji ESG w pierwszym roku po wejściu nowych przepisów. Z jednej strony pakiet Omnibus to – co wynika z różnych analiz – racjonalna odpowiedź na oczekiwania środowisk gospodarczych. Z drugiej – w kwestii timingu jest to źródło pewnego zamieszania i niepewności regulacyjnej. Warto podkreślić, że Parlament Europejski 3 kwietnia większością głosów zaakceptował procedurę #StopTheClock w odniesieniu do dyrektywy CSRD i CSDDD.

Wierzę, że dzięki zaangażowaniu polskiej administracji uda się do końca czerwca, tj. do momentu, do którego Polska sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, zakończyć proces wdrażania nowych regulacji. Jestem przekonany, że zostaną one bardzo szybko przyjęte, zarówno na poziomie europejskim, jak i w konsekwencji – krajowym.