Ożywianie relacji inwestorskich

Przejdźmy zatem do zysku kapitałowego, bo to pozornie powinno dotyczyć wszystkich spółek. Niestety, tak nie jest, gdyż nie każdy jest zainteresowany sprzedażą akcji. Jeśli inwestor dominujący nie ma zamiaru zmniejszać swojego zaangażowania, to niska wycena nie jest dla niego problemem. A jeśli chce zwiększać zaangażowanie, to niższa wycena staje się nawet zaletą. I tu przechodzimy do drugiego wątku związanego z zyskiem kapitałowym – nie każdy musi ten zysk realizować za pośrednictwem transakcji giełdowych. Można przecież doprowadzić do delistingu po możliwie najniższej cenie, a następnie sprzedać spółkę ze znacznym zyskiem.

Po co w takim razie jako SEG organizujemy już po raz 16. Kongres Relacji Inwestorskich? Po to, aby zmienić ten stan rzeczy. Mamy nadzieję, że finansowanie rozwoju za pośrednictwem rynku kapitałowego znów stanie się opłacalne, a wówczas ważne będzie, aby były osoby profesjonalnie przygotowane do prowadzenia relacji z inwestorami. Ten optymizm znajduje uzasadnienie w podejmowanych działaniach legislacyjnych.

Wspomniana ofensywa deregulacyjna pozwala mieć nadzieję, że na debiut giełdowy znów będą mogły sobie pozwolić spółki małe, które wprawdzie generują większe ryzyko, ale przez to dają szanse na poważny zysk. Część z korzystnych rozwiązań już weszła w życie, jak choćby możliwość dokonywania nowych emisji przez spółki giełdowe bez konieczności sporządzania i akceptacji prospektu emisyjnego. Inne czekają na doprecyzowanie w aktach wykonawczych – np. ułatwienia w zakresie identyfikacji i publikacji informacji poufnych. Do tego dochodzą działania deregulacyjne na poziomie krajowym, które prowadzić będą do usunięcia wymogów nadmiarowych względem przepisów unijnych – pierwszym takim obszarem będzie ograniczenie zakresu sprawozdawczości zdefiniowanej w rozporządzeniu o obowiązkach informacyjnych emitentów.

Może doczekamy się też wreszcie ucywilizowania trybu i wysokości nakładanych sankcji. W szczególności zastosowania zasady proporcjonalności – sankcje zdefiniowane w regulacjach unijnych wyliczone zostały przecież z myślą o rynkach największych, stosując je zatem na rynkach małych, należy to odpowiednio uwzględnić. Liczymy również na urealnienie procedury odwoławczej – obecnie nie ma żadnej merytorycznej kontroli nad decyzjami nadzorcy, a uwzględnienie w procesie sankcyjnym instytucji zrzeszających poszczególne grupy uczestników rynku czy (docelowo) powołanie sądu rynku kapitałowego powinno uczynić te decyzje bardziej przewidywalnymi.

Jak z powyższego wynika, dawno przed polskim rynkiem kapitałowym nie było tak dobrych perspektyw. Dlatego mam nadzieję, że spółkom znów zacznie się opłacać emitować akcje, a inwestorzy znów będą mogli realizować wysokie zyski, choć oczywiście obciążone wysokim ryzykiem. Jeśli nie wykorzystamy tego okna deregulacyjnego, polski rynek kapitałowy straci olbrzymią (i być może ostatnią) szansę na dynamiczny rozwój.