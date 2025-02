Warto zauważyć, że czołówka jest bardzo zbliżona do tej z 2023 r., gdy drugie miejsce zajęli analitycy BNP Paribas, Santandera trzecie, a Pekao piąte. Tylko analityków BOŚ Banku nie było w TOP5 edycji za 2023 r., ale za to byli oni zwycięzcami konkursu w 2022 r.

Ekonomiści BOŚ najbardziej wszechstronni

Ekonomiści PKO Banku Polskiego okazali się najlepsi także w prognozowaniu samych wskaźników makroekonomicznych. Tu drugie miejsce zajęli analitycy BOŚ Banku, a trzecie BNP Paribas. Również ekonomiści PKO BP najlepiej prognozowali poziom inflacji, zaś dynamikę PKB – zespół Santander Banku. W przewidywaniu danych rynkowych (głównej stopy NBP, średnich kursów euro i dolara wobec złotego oraz rentowności polskich obligacji dziesięcio- i dwuletnich) najlepsi okazali się analitycy Banku BPS, a dalej Millennium i Pocztowego (Monika Kurtek). Acz akurat w przypadku głównej stopy NBP niemal wszystkie zespoły formułowały trafne prognozy przez cały rok. To może sugerować, że akurat w 2024 r. RPP „dowoziła” to, co komunikowała. Nie było spektakularnych zaskoczeń decyzjami o obniżkach lub podwyżkach (albo ich skali), jak bywało nieraz w poprzednich latach.

Ekonomistom z BOŚ Banku należy się w 2024 r. miano najbardziej wszechstronnych analityków. Spośród 22 kategorii (prognozowanych wskaźników makroekonomicznych i rynkowych w 2024 r.) aż dwunastokrotnie znaleźli się w czołowej piątce najcelniejszych prognoz.

1. PKO BP

Marta Petka-Zagajewska, dyrektorka biura analiz makroekonomicznych PKO BP

Rok 2024 w krajowej gospodarce przyniósł powrót do normalności. Obszarem najbardziej dynamicznych zmian były procesy cenowe, w tym silny spadek inflacji CPI i to m.in. tę tendencję udało nam się precyzyjnie przewidzieć. Wyrazem „normalności” był też powrót do wzrostu PKB, chociaż skala ożywienia rozczarowała zarówno w zakresie siły, jak i struktury, w której zabrakło wyczekiwanych przez nas inwestycji. Obok zwrotów w nastawieniu RPP to sfera realna i wyniki produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej były dla nas największym prognostycznym wyzwaniem.