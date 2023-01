Jak podał w piątek GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (obejmuje firmy z co najmniej 10 pracownikami) wyniosło w grudniu niemal 7330 zł brutto, o około 470 zł więcej niż w listopadzie. W ostatnim miesiącu roku wynagrodzenia, liczone łącznie z premiami, zwykle jednak mocno rosną. A w ub.r. okołoświąteczne dodatki okazały się zaskakująco małe. Przykładowo, w grudniu 2021 r. przeciętne wynagrodzenie było o ponad 620 zł wyższe niż w listopadzie, a w 2020 r. o 490 zł (przy sporo niższym poziomie płac).

Niewielkie premie sprawiły, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było w grudniu tylko o 10,2 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku. Tymczasem w listopadzie wzrosło o 13,9 proc. rok do roku, a średnio w 2020 r. dynamika płac wyniosła 12,9 proc. rok do roku. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści szacowali przeciętnie, że w grudniu wzrost płac wyhamował tylko do 12,6 proc. rok do roku. Najwięksi pesymiści liczyli się z wynikiem na poziomie 10,8 proc.

Gwałtowne wyhamowanie wzrostu płac w grudniu może wynikać także z tego, że z początkiem 2023 r. w życie weszła spora podwyżka płacy minimalnej. Pracodawcy mogli więc szykować budżety na tę zmianę. Ale w piątkowych danych widać też pewne symptomy ochłodzenia na rynku pracy, które może zmniejszać presję na wzrost wynagrodzeń, podobnie jak malejące oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych.

Przeciętne zatrudnienie (tzn. przeliczone na pełne etaty) w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w grudniu o 2,2 proc. rok do roku, po zwyżce o 2,3 proc. w listopadzie i o 2,4 proc. w październiku. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści spodziewali się przeciętnie powtórki listopadowego wyniku.

W stosunku do listopada przeciętne zatrudnienie zmalało o 2 tys. etatów, podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosło o 6 tys. etatów. To wynik taki sam, jak w grudniu 2021 r., ale w poprzednich latach w tym okresie przeciętne zatrudnienie rosło, bo w wielu sektorach – szczególnie handlu i logistyce – firmy w okresie okołoświątecznym potrzebują więcej pracowników.