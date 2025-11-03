Dotychczas 2025 r. na rynku kapitałowym jest rokiem na opak, czyli analogiami odwrotnymi do historycznych wzorców. Statystycznie dla S&P500 od 1950 r. do 2024 r. najlepsze miesiące to kwiecień ze średnim wzrostem 1,46 proc., listopad 1,45 proc. i lipiec +1,28 proc., natomiast najsłabsze miesiące to wrzesień -0,52 proc., sierpień -0,17 proc. i luty -0,01 proc. W 2025 r. korekta z końca lutego do początku kwietnia spadkiem o - 21 proc. zahaczyła o granicę technicznej bessy i od dołka z kwietnia S&P500 odbił ponad 43 proc. Ponieważ mamy początek listopada, klasycznie uczestnicy rynku są sondowani o tzw. efekt Halloween, który trwa od listopada do końca kwietnia, po którym następuje zazwyczaj słabszy okres obejmujący m.in. Sell in May. W tym kontekście dodam, że właśnie od kwietniowego tąpnięcia, poza polskim rynkiem i wyprzedażą banków w następstwie propozycji podwyżki CIT, globalny rynek kapitałowy jest w fazie wzrostów i rosnącego optymizmu niezmąconego istotnymi korektami. Wspomniana seria miesięcy ze wzrostami S&P500 w połączeniu z łamaniem historycznych analogii zastanawia mnie, czy listopad nie będzie słabszym miesiącem wbrew historycznym analogiom.