Stracony tydzień GPW

sWIG80 ma za sobą kolejny udany tydzień

Piotr Neidek, BM mBanku

Wprawdzie skala wzrostów nie była imponująca, ale wystarczająca, aby miesiąc zakończyć z dodatnim wynikiem. Nad kreską finiszował także mWIG40. Sierpień wypadł na plusie, a indeks ma za sobą udany test długoterminowego wsparcia. Lokalnie zaś bykom udało się przełamać 4 z 5 kluczowych oporów w marszu na północ. Pozostaje jeszcze zniesienie Fibonacciego 61,8% poprzedniej zniżki, umiejscowione w okolicy 6355 punktów.

Po lipcowej przecenie, sierpień okazał się wzrostowy dla WIG-u. Indeks ponownie ma korzystne momentum do wspinania się na wyższe poziomy. Odradzanie się popytu na średnie spółki wraz z powrotem apetytu na największe tuzy sprawia, że na celowniku byków prawdopodobnie są tegoroczne maksima. W ostatniej zwyżce zabrakło co najmniej jeszcze jednego impulsu. Ten argument płynący z podstaw teorii fal Elliotta sprawia, że temat dalszych wzrostów leży obecnie na stole. Wprawdzie WIG20 zaliczył stratę za sierpień, ale finisz wypadł powyżej górnego ograniczenia długoterminowego kanału wzrostowego z lat 2011 – 2024.

Początek nowego miesiąca na azjatyckich parkietach odbywa się neutralnie. Z jednej strony widać presję na spadki w Chinach. Z drugiej zaś bronią się parkiety w Tokio, Bombaju, Seulu czy na Filipinach. Najmocniej przeceniony jest Hang Seng Index (-1,8%), który po piątkowym podbiciu dzisiaj wrócił do wnętrza kilkudniowej konsolidacji. Pod kreską jest miedź, tanieje ropa zaś do najmocniej tracących metali szlachetnych można zaliczyć srebro. Ceny wróciły do poziomów z końca lipca a lokalna linia trendu wzrostowego została przełamana. Niedźwiedzie otrzymały pretekst do dalszego spychania notowań na południe.

W strefie historycznych szczytów znajduje się DAX future. 19000 punktów zaczyna stawać się codziennością a nie jedynie incydentalnym zjawiskiem. Wskaźnik RSI nie wykazuje wykupienia a zachowanie się drugiej i trzeciej linii niemieckiego parkietu dodaje otuchy akcyjnym bykom. Indeks małych spółek zamknął się w piątek na najwyższych poziomach od miesiąca. Finisz zaś wypadł powyżej ruchomej granicy, co dodatkowo wzmacnia pozytywny sygnał w oparciu o linię trendu spadkowego. Nie można jednak wykluczyć pułapki hossy. Dopóki jednak sDAX finiszuje nie niżej niż 13777 pkt, dopóty sytuacja techniczna pozostaje optymistyczna.

Spośród amerykańskich indeksów jedynie DJIA może pochwalić się mocnym finiszem zarówno tygodnia jak i całego miesiąca. Indeks blue chips zamknął się powyżej 41500 pkt, co jest najlepszym wynikiem wszech czasów. Wprawdzie we czwartek podczas sesji benchmark był już wyżej, ale dopiero piątkowe zamknięcie pokazało determinację popytu. Jednakże radość obecna pośród byków wkrótce zostanie wystawiona na bardzo poważną próbę. Na rynku długu ponownie doszło do skurczenia się zjawiska inwersji. Rentowność dwuletnich papierów wprawdzie wzrosła, ale dziesięcioletnich obligacji także i to dużo mocniej. To sprawiło, że różnica w poziomie oprocentowania 10Y i 2Y jest już tak niska, jak w pierwszych dniach lipca 2022 r. To był początek trwającej do dzisiaj inwersji na rynku amerykańskiego długu.