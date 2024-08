WIG20 stacza się w kierunku 2200 pkt. Ostra wyprzedaż akcji w Azji

MSCI Poland stracił wczoraj prawie trzy procent. Złoty nadal traci do dolara, który zbliża się do psychologicznego progu 4.00zł. EUR/PLN wciąż posiada aktywne sygnały zachęcające do dalszej wyprzedaży polskiej waluty. Także doświadczenia z poprzednich lat, kiedy to sierpień był trudny dla inwestorów, nie napawają optymizmem. Dodatkowo wyprzedaż akcji na światowych parkietach skłania graczy znad Wisły do ucieczki z rynku akcji.

WIG20 przełamał wczoraj lokalne minima. Finisz wypadł najniżej od marca 2024 r. Spadkowy scenariusz bazujący na formacji klina, materializuje się. To, co może powstrzymać niedźwiedzie przed podróżą w kierunku 2161 punktów, to średnia dwustusesyjna. Wczoraj benchmark zbliżył się do niej na kilka oczek. Dzisiaj niedźwiedzie spróbują ją przełamać. Czy będzie to mocny sygnał, czy jedynie test, okaże się już za kilka kwadransów. Niemniej jednak WIG20 jest w bardzo ciekawym miejscu na wykresie.

Nagłe załamanie nastrojów

Kamil Cisowski, DI Xelion

Niewiele wskazywało w czwartek rano, że możemy zobaczyć na rynkach akcji tak nagłe i potężne straty. Sygnał alarmowy dobiegał wprawdzie z Japonii, gdzie silnie przeceniał się Nikkei, ale wydawało się, że rewelacyjny raport Mety Platforms wystarczy, by podtrzymać pozytywne nastroje na reszcie globalnych rynków. Zgodnie z prognozami pierwszą od czterech lat obniżkę stóp procentowych dostarczył Bank Anglii, ale układ głosów 5-4 wzbudził obawy o dalsze tempo luzowania polityki monetarnej w Wielkiej Brytanii. Dla przebiegu dnia kluczowe okazały się jednak bardzo słabe dane z USA. Wskaźnik ISM w amerykańskim przemyśle spadł z 48,5 pkt do 46,8 pkt (prognozy: 48,8 pkt), tygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłek zupełnie niespodziewanie wzrosła do 249 tys., najwyższego poziomu od czerwca 2023 r. Główne giełdy europejskie kończyły dzień w okolicach dziennych minimów, notując straty od 1,01% (FTSE 100) do nawet 2,68% (FTSE MiB).

WIG20 spadł o 1,94%, mWIG40 o 1,34%, a sWIG80 o 0,23%. O 2,35% spadał WIG-banki, 1,99% tracił Orlen, 2,87% KGHM, 2,90% LPP. Potężnie wyprzedawano także najważniejsze średnie spółki – ING BSK spadał o 5,13%, Benefit o 3,96%, CCC o 2,62%. Obawiamy się, że po bardzo słabym lipcu także reszta kwartału na GPW nie dostarczy powodów do zadowolenia, choć pozostajemy przy opinii, że hossa w Warszawie się nie zakończyła, a obecny cykl przełamie negatywne statystyki z ubiegłej dekady.

S&P 500 stracił w czwartek 1,37%, a Nasdaq 2,30%. Meta Platforms zredukowała wzrosty do 4,87%, nie do końca zrozumiałe środowe zwyżki wymazywały spółki z sektora półprzewodników. Qualcomm tracił 9,37%, AMD 8,26%, Micron 7,57%, Nvidia 6,67%. O 6,55% przeceniała się także Tesla. Intel „nie zawiódł” kolejnym słabym raportem, poprawiając przecenę o 5,50% w trakcie dnia zniżką o kolejnych 18,90% w handlu posesyjnym. Bardzo solidne wyniki Apple (lepsza od prognoz sprzedaż we wszystkich głównych liniach biznesowych) zostały niestety przyćmione przez rozczarowanie Amazonem (-6,88% w handlu posesyjnym). Spółka Jeffa Bezosa zaprezentowała znacznie wyższe od oczekiwań zyski, ale zaskoczyła negatywnie przychodami i prognozami na resztę roku.