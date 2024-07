WIG20 z trudem obronił 2400 pkt

Wzrostów wygenerować nie zdołała Warszawa. WIG20 spadł o 0,35%, mWIG40 o 0,17%, jedynie sWIG80 wzrósł o 0,40%. Spadki kontynuowało Dino (-2,13%), słabo zachowywało się także LPP (-1,58%). Dla średnich spółek balastem były głównie banki, przede wszystkim Millenium (-3,60%), które równoważyły wzrosty Benefitu (+3,24%) i CCC (+2,32%).

Bardzo solidne odbicie w górę udało się wygenerować w USA, gdzie S&P 500 wzrósł o 1,11%, a Nasdaq o 1,03%. Nie zmienia to faktu, że inwestorom będzie trudno uwierzyć w brak kontynuacji korekty. Wyprzedzający wskaźnik cena/zysk dla S&P 500 wciąż wynosi 20,6. Obecny sezon prezentuje się słabo, jedynie 60% spółek bije prognozy przychodów, co jest wartością wyraźnie poniżej historycznych średnich. Zagregowana dynamika zysków (obecnie FactSet podaje 9,8% r./r. również znajduje się niewiele powyżej oficjalnych oczekiwań). Co najważniejsze, skala zaskoczeń dla technologii, zarówno na poziom przychodów, jak i zysków, jest mniejsza od szerokiego S&P 500, co może zwiastować dalsze kłopoty sektora. To wszystko może się jednak zmienić po publikacjach pozostałych spółek Mag7.

W Azji silnie rośnie w godzinach porannych Hang Seng, ale najmocniej odbija w górę Nikkei 225, zyskujące przeszło 2,1% przy relatywnie stabilnym jenie. Dzisiejsza sesja będzie zaledwie wstępem do fascynującego tygodnia, w którym wyniki poda czołówka globalnego rynku akcji (jutro Microsoft, w środę Meta, w czwartek Apple i Amazon) oraz odbędą się kluczowe posiedzenia BoJ oraz Fed (środa). Apetyt związany z konferencją J. Powella stał się jednak w naszej ocenie nadmierny – rozgrywany obecnie przez rynek scenariusz obniżek na każdym z tegorocznych posiedzeń po lipcu (wrzesień, listopad, grudzień) nie jest nierealny, ale zostanie zrealizowany w naszej ocenie tylko w przypadku wyraźnego pogłębienia rozpoczętej ostatnio korekty.

Otwarcie tygodnia na azjatyckich parkietach po myśli byków

Piotr Neidek, BM mBanku

Najmocniej zyskuje tokijski indeks. O godzinie 6:00 Nikkei 225 zyskuje 2,4% i jest to solidna odpowiedź na przecenę z ubiegłego tygodnia. Wsparcie w okolicy 38000 pkt zadziałało i obecnie inicjatywę przejmują byki. Podobnie jest w Hongkongu, z tym że skala odbicia jest nieco mniejsza. Hang Seng Index umacniając się o 1,8% zwiększa znaczenie 17000 punktów jako strefy wsparcia. Jednakże do odrobienia strat z całego miesiąca, bykom wciąż sporo brakuje. W Szanghaju także popyt próbuje swoich sił. Z każdym dniem rośnie jednak ryzyko, że lipiec okaże się kolejnym, spadkowym miesiącem.

Wraz z zielenią obecną w Azji, zyskują kontrakty na niemiecki indeks. DAX future oddala się od linii szyi formacji G&R. Nadal jednak brakuje przełomu, aby byki pokazały siłę i zanegowały ww. strukturę. Przed sporą szansą na zanegowanie odwróconej flagi jest CAC 40. Piątkowe podbicie w górę o 1,2%, wraz z czwartkowym młotkiem, generują pozytywne wrażenia. Aby jednak niedźwiedzie zostały pokonane, indeks musiałby finiszować w nadchodzących dniach powyżej 7750 punktów. Bez spełnienia tego warunku, to co widać na wykresie paryskiego indeksu, to jak na razie forma korekty wzrostowej.