WIG20 znów na europejskim podium

Powell nie widzi zagrożeń

Michał Krajczewski, BM BNP Paribas Bank Polska

Po poniedziałkowym odreagowaniu indeksów europejskich w związku z ogłoszonymi wynikami II tury wyborów parlamentarnych we Francji, we wtorek doszło do realizacji zysków. W efekcie DAX i CAC 40 powróciły do poziomów z początku miesiąca, utrzymując jednak notowania w szerszym trendzie bocznym w ostatnich tygodniach. Przy pustym kalendarium makroekonomicznym inwestorzy oczekiwali na popołudniowe przemówienie prezesa Fedu przed Komisją Bankową Senatu USA. Nie zmienił on dotychczasowego ostrożnego tonu odnośnie do oczekiwania przez FOMC na większą liczbę odczytów inflacji, które wskazywały by, że zmierza ona w stały sposób do celu na poziomie 2%. Dodatkowo w ocenie Powella rynek pracy pozostaje mocny, ale nie jest przegrzany. Fed śledzi jednak napływające dane i bierze pod uwagę, że zbyt długie utrzymywanie wysokich stóp proc. może zaszkodzić gospodarce. Powyższe wypowiedzi nie wpłynęły mocno na rynek akcji, który na Wall Street zakończył dzień z minimalnymi zmianami, podobnie jak notowania obligacji albo dolara. Według wyceny kontraktów terminowych na stopę procentową, rynek szacuje 74 proc. szans na obniżkę stóp procentowych o 25 pb. we wrześniu.

Na przedstawionym tle rynkowym, indeksy na GPW radziły sobie relatywnie lepiej, chociaż i na naszym parkiecie skala zmienności jest „wakacyjna”, chociaż przynajmniej obroty na całym rynku przekroczyły 1 mld zł. W gronie blue chips powyżej 1% zyskiwała tylko PGE, a mocniej niż 1% spadały akcje JSW (po danych operacyjnych za II kwartał) oraz Pepco. W nieco szerszym ujęciu WIG20 nadal konsoliduje się jednak w rejonie 2525-2575 pkt, a w celu kontynuacji hossy inwestorzy czekają na przebicie ostatnich szczytów na 2 600 pkt. Na pozytywną ocenę krajowego rynku zwraca jednak uwagę umocnienie złotego, który w relacji do euro powrócił do tegorocznych minimów na 4,25, do analogicznego poziomu (kierunek 3,90) zbliża się także kurs USD/PLN.

W związku z kolejnym dniem z pustym kalendarium makroekonomicznym, inwestorzy mogą zwrócić uwagę na poranne dane dotyczące inflacji CPI i PPI z Chin, która wypadły poniżej oczekiwań. Eksportowana dezinflacja z Państwa Środka może sprzyjać utrzymaniu tych samych tendencji w Europie i USA. Głównymi danymi na jakie oczekują w tym tygodniu inwestorzy są jutrzejsze dane o inflacji za czerwiec z USA – gdyby wypadły one poniżej oczekiwań, wsparłoby to oczekiwania na obniżki stóp procentowych w tym roku przez Fed, co byłby pozytywnie odebrane przez rynek akcji oraz obligacji.

Wtorkowa sesja to kopia poniedziałku

Paweł Śliwa, BM mBanku

Najwięcej uwagi przyciągnęła jedna spółka, czyli CLNPHARMA. To ona sprawia, że sektor leków ponowie jest zwycięzcą zestawienia. Tym razem jego wynik to 10,6%.