sWIG80 wyrysował świeczkę często pojawiającą się w punktach zwrotnych. mWIG40 zbudował harami, czyli formację odwrócenia trendu. Natomiast WIG20 finiszował na tygodniowych szczytach. Warunki do zbudowania nowego impulsu hossy zostały stworzone. Brakuje jeszcze potwierdzenia i kontynuacji. Na rynku walutowym złoty umocnił się, ale dolar wciąż utrzymuje się powyżej 4 zł.

Przed bykami stoi jednak spore wyzwanie na najbliższe dwie sesje. Pierwsze polega na powrocie indeksu WIG nad przełamaną linię trendu wzrostowego. W zależności od pomiaru, są to okolice poziomu 86000 pkt. Drugie zaś związane jest z sufitem tygodniowej świeczki. Dotarcie do 87417 pkt nie jest łatwym zadaniem, ale przy sprzyjających wiatrach z zachodnich parkietów, realne do wykonania. Na wykonanie tego wyzwania byki mają pełne dwie sesje.

Mocny odczyt inflacji w USA poprawił nastroje na europejskich parkietach. Dzisiaj okaże się, na jak długo. W Paryżu pojawiła się zieleń, której odcień ponownie był nieco blady. Wprawdzie CAC 40 zyskał na wartości (1%), jednakże bykom nie udało się ani wrócić do wnętrza wcześniejszej konsolidacji, ani pokonać wtorkowego maksimum. Negatywne sygnały zachęcające do przetestowania 7600 punktów pozostają aktywne.

Ciekawie prezentuje się wykres niemieckiego indeksu największych spółek. DAX we wtorek naruszył wsparcie, ale wczoraj udało się powrócić do wnętrza kanału. Dolne ograniczenie formacji znów znajduje się poniżej benchmarku. To stawia byki w korzystnym świetle. Obecnie to one mają sprzyjające momentum i otwartą furtkę w kierunku historycznych szczytów. Jak pokazuje historia, możliwy jest scenariusz, w którym DAX zdobywa szczyty, a CAC 40 pozostaje w tyle. Rok temu w maju ten wyczyn się udał, ale było to preludium do mocniejszej korekty na rynkach.

Indeks S&P 500 zameldował się na nowych, historycznych maksimach. Obecnie wyzwaniem jest poziom 5500 punktów, do którego zabrakło wczoraj 53 oczek. Dane o inflacji wprawiły w euforię rynki akcji. Otwarcie z luką hossy ograniczyło potencjał dalszych wzrostów. Później hamulec zaciągnął jastrzębi Fed. Finisz dnia wypadł tuż powyżej otwarcia. Na dziennym wykresie pojawiła się świeczka zwana spadającą gwiazdą. Jej obecność na szczycie jeszcze o niczym nie przesądza. Jednakże stanowi ostrzeżenie, że byki mogą potrzebować odpoczynku po ostatnim, szczytowym ataku.

Ponownie zawiódł DJIA (-0,1%). Nie dość, że indeks blue chips nie zdobył nowych szczytów, to jeszcze zamknął się pod kreską. Nawet silna zwyżka akcji Apple o 2,9% nie pomogła indeksowi. Na trzydzieści spółek wchodzących w skład benchmarku, jedynie 8 finiszowało na plusie. Jednym z mocniej tracących walorów ponownie był JPMorgan & Chase. W okolicy dziennych minimów zamknął się Goldman Sachs. Odwracanie się inwestorów od banków widać także na europejskich parkietach. Indeks Stoxx Banks 600 niedawno przerwał wsparcie i pozostaje poniżej niego. Inwestorzy coraz mniej przychylnie patrzą na sektor bankowy, którego atrakcyjność maleje wraz z perspektywą obniżek stóp procentowych.