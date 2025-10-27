Druga linia również ruszyła do przodu, choć mWIG40 wciąż tkwi w strefie konsolidacji, jakby czekał na sygnał do ataku. Energia nadal się kumuluje, ale z rynku walutowego wreszcie popłynął długo wyczekiwany impuls – EUR/PLN wybił się dołem z trójkąta symetrycznego, docierając do poziomów niewidzianych od miesięcy. Ten ruch zbiegł się w czasie z zrywem WIG20, który przypomniał inwestorom, jak wyglądał rynek, gdy indeks flirtował z 3000 pkt. Czy tym razem będzie wyżej?

