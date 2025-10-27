Ogromna liczba pozycji krótkich, prawdopodobnie wielkości kilkudziesięciu procent kapitału niekontrolowanego przez Dariusza Miłka, zepchnęła kurs ponad 40 proc. niżej od wiosennych szczytów. To dzieło głównie zagranicznych funduszy hedgingowych wspomaganych przez tradycyjnych inwestorów realizujących zyski po spektakularnych wzrostach kursu. Głośny raport Ningi Research jest tylko kolejnym elementem złożonej układanki, niekoniecznie powiązanym bezpośrednio z grającymi na spadki. Dodatkowym smaczkiem jest osoba założyciela sieci Dariusza Miłka, emocjonalnie komentującego wydarzenia.

Reklama Reklama