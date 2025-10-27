Analitycy są podzieleni w kwestii tego, czy CNB będzie ciął stopy w nadchodzących miesiącach. Mediana prognoz zebranych przez agencję Bloomberg sugeruje jednak, że główna stopa w Czechach będzie wynosiła na koniec 2025 r. 3,25 proc., a na koniec 2026 r. zejdzie do 3 proc. Najbardziej śmiałą prognozę przedstawili analitycy Goldman Sachs. Ich zdaniem, główna stopa w Czechach zejdzie w przyszłym roku do 2,75 proc.

Oczywiście na politykę CNB mocno będzie wpływało zachowanie inflacji, które będzie zależało m.in. od polityki fiskalnej nowego rządu. Jak na razie hamowaniu inflacji sprzyja dosyć silna korona. Jest ona w gronie walut, które od początku roku najbardziej umocniły się wobec dolara. Zyskała 17,6 proc. wobec amerykańskiej waluty (podczas gdy forint węgierski umocnił się o 18,1 proc., a złoty zyskał 13,1 proc.). Mediana prognoz analityków zebranych przez Bloomberga wskazuje, że na koniec roku za 1 USD będzie się płaciło 20,7 koron, co byłoby kursem bardzo zbliżonym do tego z końcówki zeszłego tygodnia. Mediana na koniec 2026 r. sugeruje już natomiast osłabienie czeskiej waluty do poziomu 21,04 koron za 1 USD. Poszczególne prognozy wahają się od 19,4 koron (Bank Julius Baer i Komerční banka) do 22,11 koron (XTB).