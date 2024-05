WIG20 walczy o utrzymanie 2500 pkt

Handel w Europie rozpoczynał się we wtorek bardzo spokojnie, ale jeszcze w godzinach przedpołudniowych indeksy zaczęły dość powoli, natomiast systematycznie przesuwać się w dół, by jedynie w końcówce wygenerować niewielkie odbicie w górę. Finalny bilans dnia to spadki od -0,29% (FTSE MiB) do -0,92% (CAC40).

Warszawa wyglądała na tle reszty kontynentu raczej słabo – WIG20 spadł o 0,95%, mWIG40 o 0,82%, a sWIG80 o 0,02%. Na plusie zamknęły się zaledwie dwie spółki głównego indeksu – LPP (+0,12%) i JSW (+0,38%), w mWIG40 było ich 10, ale mocno ciążyły mu Benefit (-2,65%) i XTB (-2,83%).

S&P 500 i Nasdaq wzrosły odpowiednio o 0,02% oraz 0,59%. Oba indeksy rozpoczynały dzień pod presją płynącą z rynku długu, ale w końcowej fazie sesji odrobiły straty. Rentowności amerykańskich obligacji 2-letnich ponownie zbliżają się do poziomu 5% po nieudanych aukcjach długu (2-latek i 5-latek) i wysokim odczycie indeksu Conference Board (102,0 pkt vs prognozy 96,0 pkt). Są to kolejne po PMI dane wyprzedzające sugerujące, że pasmo wcześniejszych złych publikacji z amerykańskiej sfery realnej zbliża się do końca. Trzeba jednak jasno powiedzieć – za pozytywne zamknięcie dnia odpowiada przede wszystkim Nvidia (+6,98%), warta już 2,85 bln USD. Całkowita wycena spółki może przekroczyć wycenę Apple już dzisiaj, a wtedy na drodze do tytułu najcenniejszego amerykańskiego przedsiębiorstwa będzie jej stał już tylko Microsoft (obecnie 3,2 bln USD kapitalizacji). Z perspektywy przychodów Apple jest trzy razy większe, ale oczywiście ich dynamika jest obecnie bliska zeru. Warto jednak pamiętać, że spodziewane jest, że za rok także przychody Nvidii nie będą rosły trzycyfrowo, a o około 30% r./r. (rozpoczęty kwartał będzie prawdopodobnie ostatnim, w którym się co najmniej podwoją w ujęciu rocznym). W teorii ich zrównanie powinno nastąpić zatem dopiero za 4-5 lat przy założeniu, że analogiczne lub niewiele niższe tempo wzrostu Nvidii jest do utrzymania.

W godzinach porannych spadają indeksy azjatyckie i notowania kontraktów futures na amerykańskie, więc także w Polsce i Europie trudno spodziewać się pozytywnego otwarcia – lista beneficjentów wzrostów Nvidii staje się coraz krótsza i na pewno nie ma na niej spółek notowanych w Warszawie. W centrum uwagi na GPW znajdzie się po wynikach CD Projekt, jego zysk netto za I kw. niespodziewanie przekroczył 100 mln zł. Najważniejszą daną dnia będzie odczyt niemieckiej inflacji, który może okazać się kluczowy dla przyszłotygodniowej decyzji EBC w sprawie stóp.

W Azji czerwono

Piotr Neidek, BM mBanku

Zieleń w Szanghaju kontrastuje z tym, co widać na pozostałych parkietach azjatyckich. Hang Seng Index kwadrans przed godziną 7.00, traci 1,5%. W Seulu oraz Sydney spadki są największe od miesiąca. W Tokio byki próbowały powrócić nad próg 39000 pkt, ale pierwsza kontra popytu zakończyła się porażką. Obecnie Nikkei 225 traci 0,4%, czyli tyle, ile wynosi przecena w Bombaju. Liderem spadków jest Jakarta Composite Index, który na kilka kwadransów przed otwarciem rynków w Europie, spadał o 1,6%.