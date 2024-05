Trzy spadkowe sesje na GPW. I nie zanosi się na poprawę

Przecenie na Wall Street inwestorzy ze Starego Kontynentu mogli się jedynie przyglądać. Dopiero dzisiejsza reakcja rynku pokaże, jak mocne są europejskie parkiety. DAX konsoliduje się w szczytowej strefie. FTSE100 zaczął już się korygować, ale przecena w Londynie jak na razie nie jest znacząca. Natomiast w Paryżu byki zostały zepchnięte do dolnego ograniczenia kanału wzrostowego. Jak pokazuje historia ostatnich kwartałów, kiedy w USA formował się szczyt, w Europie inwestorzy zachowywali względny spokój. Dopiero potwierdzenie zmiany trendu przekładało się na mocniejsze spadki na Starym Kontynencie.

Poranne notowania kontraktów na DAX są względnie stabilne. Podobnie jak S&P500 future. To może pomóc w określeniu tego, jak wystartują europejskie parkiety. CAC40 nie ma jednak zbyt dużo miejsca na przepychanki. Podwójny szczyt już straszy. Natomiast ewentualne wyjście dołem z kanału to otwarcie drogi w kierunku grudniowych szczytów.

Test byczych sił przewidziany jest także nad Wisłą. Jak na razie WIG20 broni się powyżej lokalnego wsparcia. Wczoraj niedźwiedziom udało się dotrzeć w okolice podstawy białej świeczki z ubiegłego tygodnia. Jeżeli jednak dzisiaj poziom 2521 zostałby naruszony, a WIG zahaczyłby o 86572 punktów, wówczas z wykresów mogą popłynąć podażowe sygnały. Ich znaczenie mogłoby mieć średnioterminowe konsekwencje. Miesiąc zbliża się ku końcowi a powiedzenie Sell in May and go Away nadal brane jest pod uwagę.

Problem z kontynuacją trendu ma złoty. USDPLN oraz EURPLN utknęły na lokalnych blokadach. To generuje ryzyko, że polska waluta może jednak nie dostać zielonego światła do kontynuacji hossy. Bez wsparcia złotego WIG nie będzie miał łatwego życia w kontynuacji swojego marszu na północ. Jak na razie sygnałów jeszcze nie widać, ale np. WIG20USD wciąż pozostaje wewnątrz klina. Trójkąt ten ostrzega o możliwej korekcie do podstawy czyli w kierunku tegorocznej podłogi. Jak dzisiaj 631.84 zostanie przełamane, niedźwiedzie otrzymają zielone światło do mocniejszej kontry.