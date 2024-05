WIG i Nasdaq z nowymi rekordami. Wyczekiwanie na raport Nvidii

GPW mocna na tle rynków bazowych

Adam Anioł, BM BNP Paribas Bank Polska

Początek tygodnia na globalnych rynkach akcji przebiegał dość spokojnie w otoczeniu przewagi umiarkowanie pozytywnych nastrojów. Z uwagi na brak danych makroekonomicznych inwestorzy zwrócili uwagę na wypowiedzi członków EBC, którzy utwierdzili rynek w oczekiwaniu na czerwcową obniżkę stóp procentowych. Finalnie główne indeksy w Europie dzień kończyły wzrostami w okolicy 0,30%. Nieco lepiej wypadła sesja na GPW gdzie WIG20 zyskał 0,70% notując najwyższy poziom od stycznia 2018 roku. Obroty zbliżyły się do 1,3 mld PLN, a więc przekroczyły średnią z ostatnich tygodni. Wśród blue chips ponownie prym wiodły spółki surowcowe (PGE, JSW, KGHM, Orlen). Zarówno notowania złota jak i miedzy odnotowały nowy historyczny poziom (ATH). Ceny pierwszego z wymienionych przekroczyły 2 425 USD za uncję, natomiast za jedną tonę miedzi należy zapłacić już ponad 11 000 USD.

Tak jak wspominaliśmy we wczorajszym komentarzu, na ważniejsze pozycje w kalendarium makroekonomicznym musimy poczekać co najmniej do jutra, kiedy GUS opublikuje dane z rynku pracy oraz dynamikę produkcji przemysłowej za kwiecień. Uwaga na globalnym rynku skupiać się będzie natomiast na publikacji wyników kwartalnych Nvidia (środa po sesji). Pozytywne zaskoczenie powinno wspierać ponownie kolejny ruch wzrostowy w spółkach z ekspozycją na sztuczną inteligencję (AI).

Wczorajsze zakończenie handlu za oceanem, gdzie technologiczny Nasdaq100 wraz ze wzrostem o 0,65% odnotował nowy historyczny rekord zamknięcia (16 823 pkt.), pozostaje budujące w kontekście dzisiejszej sesji w Europie. Zwracamy uwagę na utrzymującą się siłę relatywną krajowych spółek na tle indeksów bazowych. W ostatnich dwóch miesiącach WIG20 zyskał ponad 10%, gdy niemiecki DAX nieco ponad 4,0%, a francuski CAC40 ledwo pozostaje na plusie. W naszej ocenie mimo ostatnich wzrostów, krajowy rynek nadal pozostaje atrakcyjnie wyceniany na tle rynków bazowych oraz rozwijających się, co wraz z dobrymi fundamentami ze strony krajowej gospodarki oraz wyników spółek, pozostaje wsparciem dla dalszych napływów kapitału na GPW ze strony inwestorów zagranicznych jak i krajowych.

2600 zaatakowane, furtka uchylona, ale klin nadal straszy

Piotr Neidek, BM mBanku

W okolicy godziny 6:00 praktycznie wszystkie rynki w Azji skąpane są w czerwieni. Jedynie Nikkei225 unosi się nad powierzchnią, jednakże zwyżka +0.18% nie wygląda obiecująco na resztę sesji w Tokio. Pozostałe indeksy tracą na wartości. Najmocniej spada Hang Seng Index. Przecena benchmarku o -2% jak na razie jest formą reakcji inwestorów na dotarcie indeksu do strefy oporu. Zasięg wzrostów wg formacji G&R został już wykonany. To sprawia, że proces realizacji zysków wystartował i może potrwać jeszcze jakiś czas. Niedźwiedzie mają co robić, gdyż od kilku tygodni Hang Seng Index sukcesywnie piął się na północ. Od kwietniowego denka indeks zyskał około +20%.