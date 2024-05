Giełdy czekają na dane z USA

Nasdaq Composite wciąż bez nowych szczytów. Także DJIA oraz S&P 500 pozostają poniżej tegorocznego sufitu. Oznaki hamowania popytu pojawiły się na wykresie DJTA. Wczoraj transportowy indeks wyrysował spadającą gwiazdę doji. Jej długi, górny cień ostrzega przed korektą ostatnich wzrostów. Jak na razie benchmark pozostaje na wzrostowej ścieżce. Niedawny powrót do kilkumiesięcznego prostokąta sprzyja kontynuacji zwyżki. Jednakże lokalnie widać rosnącą presję na realizację ostatnich zysków. Bieżąca fala jest najmocniejsza od grudnia poprzedniego roku.

Pomimo kilkutygodniowej zwyżki na Wall Street, zagadką nadal pozostaje niespotykana dotąd zbieżność poziomów wsparcia. Trudno przejść obojętnie wobec faktu, że wszystkie liczące się ekstrema od 2020 r. powiązane są z tegorocznym szczytem za pomocą zniesienia Fibonacciego. Widać to szczególnie dobrze na wykresie S&P 500, chociaż i DJIA jest istotnym elementem układanki. Okazuje się, że długoterminowe dno sprzed czterech lat znajduje się tam, gdzie leży złoty podział 61,8% całej hossy zakotwiczonej w 2009 r. Dokładność wskazania to aż 0,66% a to daje do myślenia, że z akademickiego punktu widzenia tegoroczny szczyt DJIA znalazł się w bardzo ważnym miejscu.

Hossa nad Wisłą nie traci tempa. Widać to szczególnie dobrze na szerokim rynku. Małe i średnie spółki korzystają ze sprzyjającego momentum. Wczoraj zarówno sWIG80, jak i mWIG40 pobiły historyczne rekordy. Aktywność inwestorów w drugiej i trzeciej linii GPW potwierdza dojrzały etap hossy. Obecne jest wykupienie, które jednak z każdym tygodniem traci na znaczeniu jako kluczowy element ryzyka końca wzrostów. Jak pokazuje historia, sWIG80 lubi rosnąć na rozgrzanym rynku.

Sesję na plusie zakończył także WIG20. Jednakże wczoraj nie udało się w całości odrobić piątkowych strat spowodowanych wyprzedażą banków. Poniedziałek miał jednak swoich bohaterów. Był nim duet C-C, który zastąpił inwestorom piątkową gwiazdę rynku CCC. Mianowicie CD Projekt oraz Cyfrowy Polsat prowadzą zaciętą rywalizację o najwyższe miejsce na podium pod względem stopy zwrotu. W maju jak na razie prowadzi medialna spółka, która od początku miesiąca zyskała już 25,8%. Klin sprzyja bykom, zatem i wtorek może przynieść kolejną partię emocji.

W oczekiwaniu na amerykańską inflację

Kamil Cisowski, DI Xelion

Poniedziałkowa sesja w Europie miała mieszany przebieg. Największe giełdy otwierały się w okolicach poziomów neutralnych lub na plusach, ale później doszło do dużego rozwarstawienia ich zachowania – FTSE 100, DAX i CAC 40 znajdowały się przez większość dnia pod presją i traciły od 0,12% do 0,22%, FTSE MiB i IBEX rosły po 0,4-0,5% (Stoxx 600 zamykał się niemal neutralnie). Na całym kontynencie dość dobrze radziły sobie banki, we Włoszech także koncerny motoryzacyjne - liderem wzrostów był Stellantis (+3,70%), drożało Ferrari (+0,96%). W Hiszpanii świetnie radził sobie Grifols (+4,08%).