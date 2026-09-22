Dolar wcale nie musi być mocny

– Piątkowa reakcja EUR/USD z okolic minimów tygodnia wokół 1,1455 to sygnał, że to wsparcie może być mocniej bronione, a w perspektywie kolejnych kilku dni sygnał, że dotychczasowy impet spadkowy hamuje. To nie przekreśla możliwości testu technicznego wsparcia przy 1,1442 (minima z marca), ale wyraźnie redukuje możliwość jego złamania. Rynek w kolejnych dniach może próbować ponownie przejść przez ważny opór przy 1,15 – wskazuje Marek Rogalski, główny analityk rynkowy DM BOŚ.