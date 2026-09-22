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Dolar wcale nie musi być mocny

Kurz po ostatnim posiedzeniu Rezerwy Federalnej, które przyniosło podwyżkę stóp procentowych powoli opada. Rynek wyższe stopy przyjął dość spokojnie. W przypadku walut mamy do czynienia z nieco mocniejszym dolarem. Główna para walutowa EUR/USD była w poniedziałek nieco poniżej poziomu 1,15, chociaż w piątek widzieliśmy też niższe wartości.

Publikacja: 22.09.2026 06:00

Dolar wcale nie musi być mocny

Foto: Adobestock

Prze­my­sław Tych­ma­no­wicz

– Piątkowa reakcja EUR/USD z okolic minimów tygodnia wokół 1,1455 to sygnał, że to wsparcie może być mocniej bronione, a w perspektywie kolejnych kilku dni sygnał, że dotychczasowy impet spadkowy hamuje. To nie przekreśla możliwości testu technicznego wsparcia przy 1,1442 (minima z marca), ale wyraźnie redukuje możliwość jego złamania. Rynek w kolejnych dniach może próbować ponownie przejść przez ważny opór przy 1,15 – wskazuje Marek Rogalski, główny analityk rynkowy DM BOŚ.

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