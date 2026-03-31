Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany w maksymalnych cenach detalicznych paliw płynnych wprowadzają nowe regulacje?

Jakie konsekwencje gospodarcze niesie wprowadzenie maksymalnych cen paliw?

Które rodzaje paliw są objęte mechanizmem cen maksymalnych, a które pozostają poza jego zakresem?

Jaki wpływ nowe regulacje wywierają na działalność podmiotów rynkowych, w tym na marże detaliczne?

Miłosz Motyka, minister energii, podał pierwsze maksymalne ceny detaliczne paliw płynnych w Polsce, które będą obowiązywały na podstawie uchwalonych niedawno przepisów. 31 marca (wtorek) na krajowych stacjach benzyna Pb95 nie będzie mogła być droższa niż 6,16 zł za litr, benzyna Pb98 nie będzie mogła przekraczać poziomu 6,76 zł, a oleju napędowego 7,6 zł. Dla porównania, z danych e-petrol.pl wynika, że średnia tygodniowa cena tych paliw wynosiła ostatnio odpowiednio: 7,14 zł, 7,89 zł oraz 8,69 zł. Tym samym koszt zakupu litra benzyny Pb95 spadnie o 0,98 zł (13,7 proc.), benzyny Pb98 o 1,13 zł (14,3 proc.), a oleju napędowego o 1,09 zł (12,5 proc.).

Na obniżkach cen paliw ma skorzystać cała polska gospodarka

„To realny i niezwykle ważny efekt pakietu Ceny Paliwa Niżej. Obniżamy VAT, obniżamy akcyzę, ustalamy maksymalną cenę detaliczną. Dotrzymujemy obietnic, chronimy budżety polskich rodzin przed podwyżkami spowodowanymi globalnym kryzysem na rynku cen paliw” – komentuje minister Motyka.

Resort przypomina, że nowe przepisy wprowadzają obowiązek stosowania maksymalnej ceny detalicznej paliw ciekłych na wszystkich stacjach. Co więcej, sprzedaż powyżej tego poziomu jest zakazana i zagrożona wysokimi karami (do 1 mln zł). Nadzór nad ich przestrzeganiem sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa.