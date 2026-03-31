AC ma coraz bardziej pod górkę

Zarząd AC wskazuje, że 2025 r. okazał się bardziej wymagający dla spółki niż poprzedni, co miało przełożenie na pogorszenie jej wyników finansowych rok do roku. W 2025 r. sprzedaż na rynku krajowym skurczyła się względem poprzedniego roku o blisko 22 proc., głównie w obszarze samochodowych instalacji gazowych. Na rynkach zagranicznych, przy umocnieniu złotego odnotowano spadek o 11,3 proc., przy czym w segmencie instalacji gazowych spadek był większy i wyniósł 15,5 proc. Według wyjaśnień zarządu spadek sprzedaży wynikał głównie z niepewności panującej w krajach Unii Europejskiej, spowodowanej m.in. trwającą wojną w Ukrainie, skutkami unijnych sankcji i wstrzymywaniem decyzji zakupowych przez klientów. Z kolei rynki w Azji Środkowej mierzyły się z ograniczoną dostępnością gazu w okresie zimowym oraz z nasiloną konkurencją ze strony chińskich producentów. Dodatkowe wyzwanie stanowiła rosnąca liczba samochodów hybrydowych, w których oszczędności z konwersji na gaz są mniejsze, oraz upowszechnianie pojazdów z bezpośrednim wtryskiem paliwa, gdzie montaż instalacji gazowej jest technicznie trudniejszy i bardziej kosztowny. Spółka zwraca uwagę na niestabilne otoczenie rynkowe, co niesie ze sobą dodatkowe ryzyka w perspektywie 2026 r. – Działania wojenne na Bliskim Wschodzie i ich wpływ na ceny paliw i możliwe zachwiania łańcuchów dostaw do niektórych branż, duża zmienność i niepewność w globalnej gospodarce istotnie utrudniają prowadzenie działalności. Obecnie trudno jest przewidzieć konsekwencje i czas trwania tej sytuacji oraz wpływ na sytuację finansową spółki w 2026 r. – wyjaśnia zarząd AC.