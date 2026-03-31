Dino Polska i kolejny gorący dzień na warszawskiej giełdzie

Po tym, jak w piątek akcje Dino Polska straciły ostatecznie 18,6 proc., kończąc zarazem dzień na najniższym poziomie sesji, po kilku minutach poniedziałkowej sesji kurs zniżkował nawet o 6 proc. Znów też zapowiadało się na wysokie obroty po tym, jak w piątek właściciela zmieniło aż 3,7 proc. wszystkich akcji.
Jak wskazał podczas piątkowej telekonferencji zarząd spółki, zarówno w IV kwartale zeszłego roku, jak i na początku tego roku Dino Polska działa w otoczeniu deflacji.
Dotyczy ona głównie kategorii świeżych produktów, odpowiadających za ponad 40 proc. sprzedaży. Zarząd dostrzega zarazem poprawę wolumenów, co w dłuższej perspektywie powinno jego zdaniem wspierać wzrost sprzedaży porównywalnej. Spółka zakłada, że wzrost sprzedaży porównywalnej (LFL) będzie w 2026 r. wyższy niż w 2025 r., gdy wyniósł 4,4 proc. Zarząd podkreśla także, że deflacja i presja konkurencyjna negatywnie wpływają na marżę brutto. Dino intensyfikuje działania zakupowe, żeby odbudować rentowność. Spółka zamierza zwiększyć dyscyplinę kosztów. – Oceniam wyniki negatywnie. Co prawda spread wskaźnika sprzedaży porównywalnej między Dino a Biedronką wzrósł do około 1,3 pkt proc. z 0,8 pkt proc w III kwartale, to jednak Dino ponownie lekko „nie dowiozło” oczekiwań względem sprzedaży porównywalnej – zauważa Janusz Pięta, analityk BM mBanku. Jak podkreśla, główne negatywne zaskoczenie dotyczy marży, która pogorszyła się zdecydowanie mocniej, niż zakładało zarówno BM mBanku, jak i cały rynek. – Wynikało to z istotnych inwestycji w marżę brutto oraz wyższych kosztów pracy w stosunku do moich założeń. Jednocześnie oznacza to gorszy rezultat względem Biedronki, która w tym okresie zdołała utrzymać płaską marżę EBITDA rok do roku. W efekcie EBITDA była o około 15 proc. poniżej oczekiwań – analizuje Pięta. – Szukając pozytywów, dopływ gotówki pozostaje solidny, a zakładane przez spółkę na ten rok tempo ekspansji jest lekko powyżej moich oczekiwań i rynkowej mediany prognoz. Reszta oczekiwań spółki pozostaje rozczarowująca – LFL ma być jedynie wyższe rok do roku, perspektywa marży EBITDA pozostaje niepewna, a nakłady inwestycyjne są wysokie. W czasie konferencji spółka wskazała, że deflacja w koszyku zakupów uległa pogłębieniu w I kwartale, w związku z czym momentum wynikowe będzie znajdować się pod presją – przypomina analityk BM mBanku. - Co do perspektyw w zakresie marżowości, to ta pozostanie pod wpływem panującej na rynku konkurencji, dynamiki sprzedaży oraz tego, jak szybko zostanie rozwiązany konflikt w Iranie - dodaje.
Zarząd Dino zwrócił uwagę, że sytuacja rynku surowców jest bardzo dynamiczna, ale celem jest poprawa marży brutto rok do roku. Spółka widzi też dużą przestrzeń do ekspansji, a nowe sklepy „dają obiecujące rezultaty”. Jeśli chodzi o kwestie zatrudnienia, zarząd wskazał, że dynamika wzrostu wynagrodzeń w tym roku jest jednocyfrowa.
W 2025 r. sieć Dino liczyła 3033 sklepy. Spółka otworzyła w tym czasie 345 nowych placówek. W 2026 r. Dino oczekuje kilkunastoprocentowego wzrostu liczby otwarć i planuje nakłady inwestycyjne na poziomie około 2,5 mld zł.
W ubiegłym tygodniu wyniki prezentowała także Grupa Pepco, która wskazała m.in., że nie dostrzega zakłóceń w dostawach pomimo konfliktu na Bliskim Wschodzie.
„Pepco Group nie obserwuje zakłóceń w dostawach ani istotnego wzrostu kosztów transportu w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Łańcuch dostaw pozostaje stabilny. Ponad 95 proc. wolumenu trafia do Europy szlakiem wokół Przylądka Dobrej Nadziei. Pepco dostrzega także wyraźną poprawę sprzedaży w ostatnich tygodniach. To efekt wprowadzenia oferty wiosna–lato oraz produktom wielkanocnym. W ostatnich czterech tygodniach LFL Pepco wzrosła o 9,6 proc. Europa Zachodnia utrzymuje dwucyfrowe dynamiki” - wskazano.
Druga część poniedziałkowej sesji była już lepsza dla Dino Polska. Kurs sieci handlowej rósł o 0,85 proc., wychodząc powyżej 33 zł. Wraz z Dino rosły także walory Żabki oraz Modivo. Pepco wraz z LPP były z kolei pod kreską.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas