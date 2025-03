Orlen, Energa i walka akcjonariuszy mniejszościowych. Co dalej?

W czwartek w Parkiet TV wracamy do tematu walki akcjonariuszy mniejszościowych Energi z Orlenem. Co udało im się już osiągnąć i jakie mają plany na przyszłość. O tym w rozmowie z Przemysławem Tychmanowiczem opowiedzą Jan Trzciński, prezes Fundacji „To co najważniejsze” oraz Cezary Waczków, akcjonariusz mniejszościowy Energi. Start rozmowy o godz. 12.00. Naszych gości zapytamy: