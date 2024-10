Czy to koniec passy złotego?

Polska waluta ma za sobą bardzo udany okres. W niecałe dwa lata kurs dolara spadł z ponad 5 do okolic 3,80 złotego. Bardziej miarodajny w ocenie złotego kurs euro spadł z okolic 4,90 do 4,25. Jednak już ostatni miesiąc nie był tak dobry. Czy to koniec passy złotego?