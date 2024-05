Opublikowane wczoraj zaskakująco dobre szacunki PMI dla USA - w maju silnie w górę poszedł wskaźnik dla usług - nasiliły obawy, że w sytuacji, kiedy gospodarka wcale nie jest słaba, to inflacja może nazbyt wolno (zdaniem FED) opadać w stronę celu i tym samym decydenci będą mieć jeszcze więcej argumentów do tego, aby podtrzymać scenariusz 'higher for longer' dla stóp procentowych.