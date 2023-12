Programy financial wellness mogą być receptą na rosnący wpływ stresu finansowego na pracowników, są „dobrą ofertą na trudne czasy”, jak ujmuje to nasz dzisiejszy gość. Kolejne kryzysowe sytuacje od początku pandemii, jak sam wybuch epidemii, lockdowny, rosnące rachunki za prąd i wreszcie – dwucyfrowa inflacja miały duży potencjał, by podkopać finansowe fundamenty budżetów domowych. Moda na usługi związane z komfortem finansowym pojawiła się w USA i Wielkiej Brytanii, skąd przechodzi powoli do Polski.

Finanscial wellnes to różnego rodzaju wsparcie oferowane w formie benefitu dla pracowników, zarówno doradztwo finansowe, jak zorganizować budżet, czy ułatwiony dostęp do konsumenckich czy nawet hipotecznych pożyczek. Naszego gościa pytamy o to, jakie usługi programy financial wellness cieszą się największą popularnością, jakie korzyści dają one pracownikom – a co zyskują pracodawcy?