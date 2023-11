Milei, czyli prezydent z piłą łańcuchową

Dolaryzacja nie jest wcale tak „wariackim” pomysłem, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Zdecydowało się na nią już część państw Ameryki Łacińskiej, czasem zostawiając własną walutę w śladowych ilościach w obiegu. (Salwador poszedł o krok dalej, gdyż za drugi oficjalny środek płatniczy obok dolara uznał bitcoina). Peso argentyńskie jest już praktycznie walutą bezwartościową. Od początku roku straciło około 50 proc. wobec dolara, a przez dziesięć lat zniżkowało o 98 proc. Gospodarka argentyńska została już w dużym stopniu oddolnie zdolaryzowana. Za pomocą amerykańskiej waluty płaci się tam czynsze czy kupuje nieruchomości. Bank centralny, którzy nie był w stanie temu zapobiec, można śmiało uznać za instytucję bezużyteczną.

– Zaufanie do waluty krajowej jest już bardzo niskie a w gospodarce zaszła dużego stopnia nieformalna dolaryzacja – twierdzi Alberto Ramos, główny ekonomista ds. Ameryki Południowej w Goldmanie Sachsie. Oczywiście plan przejścia w całości na dolara w rozliczeniach nie będzie prosty. Zwłaszcza że bank centralny posiada stosunkowo niewielkie rezerwy, sięgające w październiku 18,66 mld USD. – Maszerujemy w stronę nieznanego – przyznaje Ramos.

– Jest szansa, że się to uda, ale jest też mnóstwo wyzwań. To będzie akt ekwilibrystyki z wieloma czynnikami ryzyka związanymi z jego wykonaniem, ale myślę, że rynek da mu przestrzeń do działania – uważa Gorky Urquieta, wiceszef działu długu z rynków wschodzących w firmie Neuberger Berman.

Pierwsze reakcje inwestorów na wygraną Milei rzeczywiście były jak dotąd dosyć optymistyczne. Giełda w Buenos Aires otworzyła się dopiero we wtorek (dzień wcześniej było święto państwowe), a jej indeks Merval zaczął sesję od zwyżki o ponad 20 proc. Co ciekawe, peso argentyńskie nieznacznie się wówczas umacniało wobec dolara, choć inwestorzy oczekiwali, że w tym tygodniu dojdzie do jego sporej dewaluacji. Istnieje też ryzyko, że zwykli ludzie będą w nadchodzących tygodniach masowo wymieniali peso na dolary, w oczekiwaniu na rządy nowego prezydenta.

Plany gospodarcze Milei są jak na razie dosyć mgliste. Podczas kampanii wyliczał, które ministerstwa zlikwiduje, i zapowiadał, że zastąpi systemy edukacji publicznej oraz państwowej służby zdrowia mechanizmami, w ramach których obywatele dostawaliby bony na te usługi. Mówił też o likwidowaniu świadczeń socjalnych i cięciach podatków oraz ceł. Kto będzie realizował dla niego ten program? Tego nie wiadomo, bo Milei ogłosił, że przedstawi skład swojej administracji dopiero 10 grudnia, czyli w dniu inauguracji prezydenckiej. (Jak na razie wiadomo tylko, że wiceprezydentem u jego boku będzie Victoria Villaruel, specjalistka od zwalczania terroryzmu, znana też z wybielania dawnej junty wojskowej). Wiadomo też, że prezydent nie będzie miał silnego wsparcia w parlamencie. W liczącej 257 miejsc Izbie Deputowanych, jego koalicja La Libertad Avanza ma obecnie trzech przedstawicieli, a w październikowych wyborach zdobyła 35 mandatów. Milei będzie na pewno miał sporo do myślenia w nadchodzących tygodniach. Na razie wybiera się w „podróż duchową” do Miami i do Izraela.