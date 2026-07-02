Wybuch wojny na Bliskim Wschodzie obnażył błąd tezy, że w warunkach napięć geopolitycznych amerykańska waluta utraci status „bezpiecznej przystani”, a w szczególności, że miałyby jej go odebrać np. metale szlachetne.

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Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wzrosty udało się wygenerować przy bardzo ograniczonym wsparciu Magnificent 7, które od początku roku pozostają na ujemnym poziomie w ujęciu zagregowanym. Rolę motoru przejęły półprzewodniki, które w trzy miesiące podrożały o 80 proc., ale choć przy ruchach o tej skali mówi się o największych gwiazdach, należy zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie szerokość rynku zaczęła się coraz bardziej poprawiać, a większość negatywnych sygnałów, które widzieliśmy, została zanegowana.

Przynajmniej I połowa lipca, z perspektywy sezonowej jeden z najlepszych zazwyczaj okresów w roku, zaczyna się rysować w dość jasnych barwach, rewizje prognoz wyników sprawiają, że wiele z nich wygląda po I półroczu lepiej niż na początku stycznia.

Na tym tle nie widzimy obecnie przestrzeni, by myśleć o jakichkolwiek krótkich pozycjach na rynku amerykańskim, który wydaje się sensowniejszym miejscem do zakupu akcji niż „reszta świata”. Niepokojąca staje się liczba pozycji spekulacyjnych w metalach przemysłowych, do których nabieramy ostrożności. Do momentu wyjaśnienia kwestii, jak możliwy był tak silny spadek popytu na ropę w Chinach, również ten surowiec pozostaje dużą zagadką.

Uważamy natomiast, że szczególnie w scenariuszu odreagowania dolara możemy być już bardzo blisko lokalnych dołków metali szlachetnych. Skala ich wyprzedania osiągnęła skrajne poziomy. Odpływy z ETF są bardzo duże. Nawet jeśli nie osiągną one szybko nowych szczytów, trudno zakładać, że inwestorzy spekulacyjni tak szybko o nich zapomnieli, by po spadkach sięgających w przypadku srebra 50 proc. nie pojawiło się żadne zainteresowanie. Prędzej widzimy takie ryzyko dla kryptowalut.

Nieustająco nieciekawie wygląda Europa. Po tym, jak SAP został zaliczony do grupy „przegranych” w nadchodzących zmianach spółek software, sektor technologiczny na kontynencie zaczyna przypominać tajwański – o wszystkim decyduje ASML. Słabe dane makro z Chin ograniczają atrakcyjność dóbr luksusowych, a wątpliwości co do kolejnej podwyżki stóp procentowych – perspektywy banków. To obecnie ostatnie miejsce, gdzie chcielibyśmy zwiększać ekspozycję.