Ryzyka polityczne dla rynków: bliższe i dalsze

Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że obecnie gospodarka amerykańska znajduje się w zupełnie innym miejscu niż w 2016 r. Powtórzenie tamtego scenariusza, czyli cła, taryfy i obniżki podatków mogą zadziałać silnie inflacjogennie. Dodatkowo sama dynamika inflacji znajdowała się na innych poziomach w czasach prezydentury Trumpa, niż ma miejsce obecnie. Fakt, że dynamika CPI stopniowo spada, nie zmienia faktu, że utrzymuje się ona na poziomach wyższych niż cel inflacyjny i nawet niewielki impuls może zmienić kierunek jej obecnych zmian. A to może zmusić Fed w perspektywie lat 2025–2026 do wycofania się z obranego obecnie kierunku. Bądź, idąc nieco dalej, przedłużyć obecny stan zawieszenia. To są oczywiste hipotezy, nikt, nawet zapewne sam Trump, nie wie, jaką politykę prowadzić będzie w przypadku wygranej. Jednego możemy być jednak pewni. Zmienność, jaką obserwowaliśmy w latach2018–2019, zapewne ponownie powróci na rynki.

Jeśli dla inwestorów amerykańskich wybór Trumpa wydaje się neutralny, sama zaś ocena perspektyw dla amerykańskiej gospodarki jest dość mieszana, to dla Europy, w tym Polski, jest on jednoznacznie negatywny. Możliwe jest zaostrzenie kursu wobec Europy, co mogliśmy częściowo obserwować podczas pierwszej kadencji. Również dalsze wsparcie militarne dla Ukrainy stanęłoby pod znakiem zapytania. Piszę oczywiście tutaj o długofalowych skutkach, w krótkim terminie obietnice wsparcia gospodarki mogą w percepcji inwestorów przeważyć.