Obligacje podporządkowane lepsze niż akcje Nvidii

Dobry rok mają za sobą także obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu. Rentowność obligacji dziesięcioletnich spadła z 5,6 proc. do 5,3 proc., co nie mówi jednak jeszcze o zachowaniu poszczególnych serii. Seria DS1030, oprocentowana na skromne 1,25 proc., podrożała o 6,4 proc., co – po doliczeniu kuponu – dało w sumie 7,6 proc. zysku jej posiadaczom. Z kolei seria DS1033, której posiadacze otrzymują 6 proc. rocznie, podrożała o 2,2 proc., co łącznie daje 8,2 proc. zarobku.