15 lat Catalystu. Co dalej?

Mizerne obroty widać też w poszczególnych segmentach rynku. Wystarczy popatrzeć na obligacje komunalne, skądinąd bardzo ciekawe papiery, których potencjał w ogóle nie jest wykorzystywany. Tam nabywcą obligacji jest zazwyczaj bank, który organizuje emisję, trochę kupuje też animator i ten miks w finale powoduje symboliczne obroty. Szkoda, że tak to wygląda, ponieważ widzimy po obligacjach detalicznych Skarbu Państwa, że jest bardzo duże zainteresowanie bezpiecznymi papierami dłużnymi. Obligacje komunalne, szczególnie dużych miast, mają przecież podobny poziom ryzyka kredytowego. Dlaczego nie pomóc miastom, aby państwowe banki, może przy wsparciu GPW, przeprowadzały po niskich kosztach emisje publiczne takich obligacji samorządowych kierowane do inwestorów indywidualnych? Myślę, że dla sporej części z nich byłby to pierwszy kontakt z rachunkiem maklerskim i rynkiem kapitałowym. Innymi emitentami z tego segmentu mogłyby być spółki komunalne, które w ten sposób zdobywałyby kapitał na finansowanie swoich inwestycji. Aby to było możliwe, niezbędne jest wsparcie emitentów w ponoszonych kosztach, ponieważ jak mi powiedział pewien samorządowiec, on nie może zrobić droższej emisji publicznej dla „detalu” i uzasadnić tego tym, że chciał pomóc rynkowi kapitałowemu. Musi kierować się kryterium ceny, a tańsza jest emisja do kilku dużych inwestorów. Szkoda, bo obstawiam, że sporo osób chciałoby kupować tego typu papiery dłużne.

Wreszcie podsumowując to 15-lecie i szukając pomysłów co dalej, trzeba przejść do opisu głównego problemu, który występował na rynku, czyli materializacji ryzyka kredytowego. Oczywiście nie jest to nic spektakularnego, co nie dzieje się na innych rynkach i Catalyst nie jest tu żadnym wyjątkiem. Braki wykupów obligacji zawsze bolą inwestorów i zniechęcają do inwestowania. Opis wszystkich przypadków głośnych upadłości to pewnie temat na osobny artykuł, ale wystarczy wspomnieć o pierwszej głośnej sprawie, czyli upadłości dewelopera Gant, wielu upadłościach małych emitentów, którzy pozyskiwali kilka milionów złotych i okazywało się, że nie są w stanie regulować swoich zobowiązań, czy też wreszcie spektakularnej sprawie GetBacku, kiedy to obligacje korporacyjne trafiły na pierwsze strony mediów.

To, że jakiś podmiot nie wykupi obligacji, to nie jest nic nadzwyczajnego. Problem polega na tym, że z perspektywy inwestora indywidualnego nie wiadomo, co dalej. Przede wszystkim nie ma rynku obrotu obligacjami, które zaliczyły „default”. Inwestor indywidualny w takim wypadku nie ma możliwości wyjścia z takiej inwestycji. Chyba że znajdzie znajomego i on od niego odkupi takie obligacje. Wtedy dopiero będzie mógł chociażby zrealizować stratę podatkową. Natomiast ta często zawiła procedura odbędzie się poza rynkiem, za pomocą umowy cywilnoprawnej. Nie tak to powinno wyglądać. Powinna być część dla obligacji, które są po terminie wykupu. Może okazałoby się, że znajdą się spekulanci, którzy będą widzieć w tym okazję, a przy okazji poprawią się obroty.

Wydawać by się mogło, że rozwiązaniem na ograniczenie ryzyka kredytowego jest wprowadzenie ratingów. Catalyst mocno różni się od rynków krajów Europy Zachodniej, gdzie ratingi są powszechne. Oczywiście problemem są ich koszty, a precyzyjniej kto ma za nie płacić. Jeżeli porozmawiamy z emitentami, którzy są naturalnymi płatnikami za tego typu usługi, to wskazują oni, że nie widzą bezpośrednich korzyści z ratingów. W związku z tym próbowano instytucjonalnie podejść do tego zagadnienia. Poważne próby podejścia do upowszechnienia ratingów były przynajmniej dwie. Najpierw w latach 2013–2014 GPW chciała stworzyć własny podmiot, który nadawałby ratingi. Kilka lat później po tym, jak to się nie udało, próbowano rozszerzyć konsorcjum zainteresowanych o PFR i BIK, co w konsekwencji pozwoliłoby stworzyć narodową agencję ratingową. To również się nie udało. Problemem zapewne jest udział podmiotów państwowych w takim przedsięwzięciu, ponieważ regulacje ESMA, która wydaje zgody na prowadzenie agencji ratingowych, wyraźnie ograniczają zależność takiego podmiotu od państwa. Szkoda, że te próby się nie udały, ponieważ ratingi mogłyby pomóc szczególnie inwestorom indywidualnym. Jednocześnie jednak nie przesadzajmy też ze zbawiennym wpływem ratingów na rynek. Obstawiam, że dominowałoby podwójne lub potrójne „B”, co oznacza, że prawdopodobieństwo niewykupienia takich obligacji wynosi jedną trzecią i więcej. Zatem trudno tutaj mówić o bezpieczeństwie. Pytanie zatem też o to, czy inwestorzy indywidualni na pewno zrozumieliby istotę tych ocen.

Odpowiadając na tytułowe pytanie, co dalej z Catalystem, trzeba spojrzeć na niego podobnie jak na rynek akcji. Na pewno powinno położyć się nacisk na edukację. Niestety, obserwuję, że wszystkie obligacje wrzucane są do jednego worka nazywanego ogólnie „obligacje”. Odbywa się to bez wyszczególnienia ich rodzaju i wówczas wiele osób kojarzy je jako bezpieczne papiery, takie, które kupuje się jako obligacje detaliczne Skarbu Państwa. Jest to ogromny błąd, który prowadzi później do wielu problemów. Na pocieszenie mogę wskazać, że sam widziałem kilka podręczników akademickich polskich autorów, którzy nie rozróżniają typów obligacji i wszystkie wsadzają do jednego pojemnego worka. Zatem budowanie świadomości, czym są obligacje korporacyjne, jak działają i co mogą dać portfelowi inwestycyjnemu, jest kluczowe.

Jak już udałoby się upowszechnić wiedzę, to należy mocno popracować nad ciekawymi emitentami. Upatrywałbym szansy w jednostkach samorządu terytorialnego, firmach komunalnych czy wreszcie w dużych spółkach Skarbu Państwa. Pamiętamy przecież, jaką popularnością cieszyły się swego czasu obligacje Orlenu. Dobrym znakiem jest wrześniowy debiut obligacji KGHM. Bez poszerzenia bazy emitentów, szczególnie bez dywersyfikacji branżowej całego rynku, będzie trudno zwiększać jego atrakcyjność.