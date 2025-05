O ile w skali kraju udział cudzoziemskich zakupów rzędu 14 proc. nie wydaje się znaczący, to w poszczególnych prowincjach proporcje są zupełnie inne. Cudzoziemcy wybierają najchętniej regiony turystyczne: wschodnie i południowe wybrzeże oraz wyspy. W Alicante mają 44-proc. udział w transakcjach, w Maladze 35-proc., na Balearach 30-proc.

– Polscy inwestorzy kontynuują intensywne zakupy, zwłaszcza na Costa del Sol. W I kwartale nabyli prawie 1 tys. apartamentów i domów, o blisko 25 proc. więcej niż rok wcześniej. Patrząc na te statystyki, możemy się spodziewać, że cały rok zakończy się kolejnym rekordem – mówi Agnes Marciniak-Kostrzewa, założycielka biura nieruchomości Agnes Inversiones w Marbelli. – Inwestorów przyciąga wiele czynników, jednym z najważniejszych są atrakcyjne kredyty hipoteczne, oferowane na średnim poziomie EURIBOR + 1,2 pkt proc. marży, przy finansowaniu sięgającym nawet 60 proc. wartości nieruchomości – dodaje. Według Colegio de Registradores, Polacy zaciągnęli w ub.r. w hiszpańskich bankach 998 kredytów o średniej wartości 173 tys. euro (ponad 730 tys. zł).

Marciniak-Kostrzewa zaznacza, że jako obywatele UE Polacy nie podlegają żadnym ograniczeniom w zakresie nabywania nieruchomości w Hiszpanii, co znacząco upraszcza cały proces. Ceny nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach rosną regularnie – w 2024 r. wzrost przekroczył 8 proc., a prognozy na ten rok mówią o 5 proc. Kolejny plus to nowelizacja przepisów z kwietnia, skracająca czas eksmisji nielegalnych lokatorów (tzw. ocupas) do 15 dni. To istotna zmiana, która znacząco zwiększa ochronę praw właścicieli nieruchomości.

– Oczywiście, są też wyzwania. Rosnące ceny nieruchomości mogą utrudniać dostępność niektórym kupującym, a nowe regulacje dotyczące najmu krótkoterminowego wymagają większej uwagi. Obecnie, aby legalnie prowadzić taki wynajem, wymagana jest zgoda większości wspólnoty mieszkaniowej – konkretnie trzech piątych właścicieli. Dodatkowo coraz więcej miast i gmin wprowadza limity oraz ograniczenia w wydawaniu nowych pozwoleń na najem krótkoterminowy – mówi Marciniak-Kostrzewa.

Tatiana Pękala, założycielka agencji Dream Property Marbella, oczekuje, że w 2025 r. Polacy powtórzą lub lekko poprawią ubiegłoroczny wynik. Zmiana przepisów dotycząca ocupas z pewnością stworzy przyjaźniejszy klimat dla inwestycji, a co po stronie wyzwań?