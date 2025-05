Mieszkanie z drugiej ręki na wysoki połysk. Warto kupić?

Ofertę mieszkań z rynku wtórnego według standardu analizuje portal Nieruchomosci-online.pl. Serwis bierze pod uwagę lokale: do remontu, do odświeżenia, do wykończenia, w standardzie dobrym, bardzo dobrym i wysokim.

W Gdańsku mieszkania w stanie bardzo dobrym w I kwartale stanowiły 44 proc. oferty rynku wtórnego w tym mieście, lokale o wysokim standardzie – 19 proc. W Krakowie to 35 proc. (stan bardzo dobry), 20 proc. (wysoki standard), w Poznaniu to odpowiednio: 35 i 21 proc., w Warszawie: 26 i 19 proc., we Wrocławiu: 27 i 34 proc., a w Łodzi – 32 i 15 proc.