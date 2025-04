Po co nam REIT-y i czy polski rząd musi się ścigać z holenderskim

Podczas wspomnianych rozmów z inwestorami byłem naprawdę zbudowany tym, jak dobrze Polska jest postrzegana – mimo trudnej sytuacji geopolitycznej – i jak dużo kapitału chciałoby tu napłynąć. Owszem, można u nas kupować bezpośrednio nieruchomości, ale konkurencja jest spora, podaż jakościowych projektów ograniczona i trudno zbudować skalę. Alternatywą mogłaby być inwestycja w REIT-y. Inwestujemy wówczas nie tylko w klasę aktywów, ale w całą organizację i jej zdolność do generowania wartości dodanej dla inwestorów.

Dziś z bezpośrednimi inwestycjami w nieruchomości komercyjne nie jest najlepiej, jak wiadomo, polski kapitał ma śladowy, chociaż rosnący, udział w zakupach. Patrząc na zachodnich emerytów, warto zadać sobie pytanie: Dlaczego polscy emeryci nie mają czerpać zysków z najmu budynków komercyjnych?

Ale powiem więcej – polskie REIT-y to nie jest jedynie kwestia otwarcia rodzimemu kapitałowi dostępu do nieruchomości komercyjnych w kraju.

To znaczy?

Spójrzmy na Czechy. Tam nie ma REIT-ów, ale są inne mechanizmy ułatwiające inwestorom detalicznym lokowanie oszczędności w nieruchomościach. Czeski rynek nieruchomości jest jednak relatywnie mały, dlatego tamtejsze fundusze tak chętnie kupują za granicą, m.in. są bardzo aktywne w Polsce. To, że polskie REIT-y mają ułatwić polskim inwestorom kupowanie nieruchomości w kraju, to oczywistość. Moim zdaniem potencjał jest znacznie większy – polski kapitał też powinien iść na zakupy za granicę. Jeśli Czesi mają takie nadwyżki, że inwestują w ościennych państwach, to przykładając proporcje, wyobraźmy sobie potencjał polskiego kapitału. Dlaczego polscy emeryci nie mieliby czerpać zysków z budynków w Berlinie? Nie widzę przeszkód.

Jak widać, lepiej czują to inwestorzy związani z giełdą w Johannesburgu. Zarejestrowany w RPA REIT Redefine Properties jest akcjonariuszem platformy EPP posiadającej ogromny portfel nieruchomości handlowych nad Wisłą…

Rynek profesjonalnego inwestowania w nieruchomości komercyjne w RPA jest rzeczywiście bardzo rozwinięty. To gigantyczny rynek w szerokim rozumieniu. Istnieje tam np. cała branża analityków zajmujących się wyłącznie REIT-ami. To pokazuje, jaki to jest potencjał również dla naszego rynku kapitałowego. REIT-y wymuszą stworzenie miejsc pracy i specjalizacji, których dzisiaj jeszcze nie ma.

Wiele jest mitów wokół REIT-ów, pomijając cały wątek ich zaangażowania w mieszkaniówkę, to np. obawa, że takie wehikuły będą wykorzystywane do optymalizacji podatkowej, bo przecież REIT ma zyski wypłacane jako dywidenda, opodatkowane tylko raz. Pan mówi o interesie akcjonariuszy NEPI – czyli kogo?

REIT-y muszą spełnić szereg restrykcyjnych zasad, żeby otrzymać i utrzymać ich status i wykorzystać podatkowy benefit. Nie rozumiem argumentów o niecelowym wykorzystaniu tych wehikułów.