Platforma Vantage Rent ma liczyć 10 tys. lokali w 2028 r.

Można wyróżnić lipiec–wrzesień, kiedy na rynku jest największe zainteresowanie najemców, co jest związane z powrotem studentów na rynek najmu. W okresach maj–czerwiec jest z kolei duży ruch związany ze zwalnianiem mieszkań przez studentów. Z kolei między lutym a kwietniem oraz październikiem a grudniem niewiele się dzieje.

Staramy się tak układać harmonogram realizacji projektów, żeby do oferty trafiały one właśnie w okresie największego zainteresowania. Wprowadziliśmy dwa nowe projekty w Poznaniu w czerwcu tego roku i zainteresowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. W lipcu i sierpniu podpisywaliśmy po 100 nowych umów najmu, czego do tej pory nie osiągaliśmy. W sierpniu wprowadziliśmy do oferty kolejny projekt we Wrocławiu i on również ma dużą dynamikę.

Jeśli chodzi o pustostany, to w projektach ustabilizowanych, czyli wynajmowanych co najmniej rok, to 2–3 proc., co jest naturalnym stanem, biorąc pod uwagę rotację najemców. Umowy na rynku polskim podpisywane są zazwyczaj na rok. Niewielu nowych klientów decyduje się na dłuższe umowy, nie chce deklarować takiego zobowiązania – ale później okazuje się, że 70 proc. przedłuża umowy po upływie 12 miesięcy.

Kto wynajmuje mieszkania? Czy da się scharakteryzować główną grupę najemców, czy to pełen przekrój społeczeństwa?

W Polsce cenimy sobie posiadanie mieszkania i wraz z wiekiem coraz więcej osób może sobie na taki luksus pozwolić. Zatem nic dziwnego, że największą grupę naszych najemców stanowią ludzie młodzi. Mówiłem o gorących okresach na rynku związanych ze studentami, ale studenci to niewielka część naszych najemców. To single lub pary, osoby z reguły już po studiach, rozpoczynające ścieżkę zawodową, które jeszcze nie wiedzą, czy zechcą związać się z daną dzielnicą, z danym miastem i potrzebują elastyczności. Jedną z przewag, jakie mamy w stosunku do osób fizycznych będących wynajmującymi, jest to, że umożliwiamy naszym klientom swobodną przeprowadzkę z jednej naszej inwestycji do drugiej – w ramach miasta, a nawet między miastami. Około 10 proc. naszych klientów z takiej możliwości korzysta.

Poza potrzebą elastyczności dochodzą kwestie ekonomiczne. W ostatnich dwóch latach dynamika cen mieszkań była bardzo duża, niewielu młodych ludzi stać na zaciągnięcie kredytu. Część co do zasady nie chce brać na siebie długoterminowego zobowiązania. Dla tych grup naturalne staje się zamieszkanie w lokalu wynajmowanym.

Celujecie w 10 tys. mieszkań za kilka lat, tymczasem TAG Immobilien w Niemczech ma portfel ponad 84 tys. lokali. Czy sądzi pan, że w przyszłości portfele w Polsce będą mieć taką skalę?

To trudne pytanie, osobiście nie sądzę, żeby portfele o takiej skali w rękach jednego inwestora u nas powstawały. Dlaczego? W Polsce i czynsze są wyższe niż w Niemczech, i wartość nieruchomości większa, ponieważ u nas mamy do czynienia z zupełnie innym produktem. PRS w Polsce to mieszkania nowe, wykończone w wysokim standardzie i o wysokim standardzie technicznym. W Niemczech to lokale 40-, 50-letnie, wymagające nakładów na modernizację. Zatem w Polsce można mieć portfel o większej wartości i lepszych parametrach przy dużo mniejszej liczbie lokali.