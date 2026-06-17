Mariusz Książek za pośrednictwem Książek Holding w ramach przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB) sprzedał pakiet 1,38 mln akcji spółki, stanowiących ok. 16,13 proc. w kapitale i uprawniających do 16,13 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, po 300 zł za sztukę. To daje ok. 6 proc. dyskonta względem ceny z wtorkowego zamknięcia sesji. Transakcja wywołała duże poruszenie na rynku, w odpowiedzi na nią w pierwszej fazie środowej sesji kurs Synektika zniżkował o ponad 6 proc., czemu towarzyszył bardzo wysoki obrót.

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Wartość sprzedanego pakietu akcji wynosi ok. 414 mln zł. Planowany dzień zawarcia transakcji to 17 czerwca, a dzień rozliczenia sprzedaży to 19 czerwca 2026 roku Po rozliczeniu transakcji akcjonariusz nie będzie posiadał akcji spółki.

Mariusz Książek zainwestował w akcje Synektika w grudniu 2017 roku obejmując pakiet 26,1 proc. akcji i stając się jej największym akcjonariuszem. W lutym 2025 r. zdecydował się na sprzedaż 10-proc. pakietu akcji spółki po 225 zł za sztukę, inkasując za niego łącznie 192 mln zł.

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Akcje Synektika dały zarobić

Akcjonariusze Synektika mogą mieć powody do zadowolenia. Notowania spółki od kilku lat poruszają się w trendzie wzrostowym ustanawiając historyczne szczyty. Wycena giełdowa firmy w zeszłym roku po raz pierwszy w historii przekroczyła 2 mld zł. Licząc tylko od początku 2026 roku, akcje zdrożały już o blisko 30 proc., kontynuując pozytywny trend z poprzedniego roku, w którym przyniosły stopę zwrotu na poziomie ponad 47 proc. Biorąc pod uwagę okres ostatnich pięciu lat, zwiększyły swoją wartość niemal 10-krotnie.