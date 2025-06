Synektik: Wyniki dały paliwo do wzrostu kursu

Synektik w II kwartale roku obrotowego 2024/25 (okres od stycznia do marca) zanotował 14,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza poprawę o 18 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. Znormalizowana EBITDA zwiększyła się rok do roku o 64 proc., osiągając 42,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 124,7 mln zł i były o ponad 42 proc. wyższe niż rok wcześniej. Rentowność EBITDA grupy wzrosła o 4,6 pkt. proc., do 34 proc., na co wpływ miał m.in. wzrost powtarzalnych przychodów segmentu dostaw sprzętu oraz usług.

Synektik notuje dalszy wzrost powtarzalnych przychodów

Segment dostaw sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych w II kwartale 2024/25 wypracował 113 mln zł przychodów i 32,2 mln zł zysku EBITDA. Powtarzalne przychody segmentu, osiągane ze sprzedaży usług (serwisowych, gwarancyjnych, IT) oraz dostaw zużywalnych materiałów i akcesoriów, zwiększyły się o 66 proc. do 77,4 mln zł. Przychody segmentu radiofarmaceutyków zmniejszyły się rok do roku o 8 proc., do 12 mln zł (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych). EBITDA segmentu wyniosła 3,8 mln zł.

Motorem napędowym wzrostu powtarzalnych przychodów Grupy jest dynamiczny rozwój robotyki chirurgicznej w Polsce, Czechach i na Słowacji, generujący zapotrzebowanie na zużywalne materiały oraz akcesoria do sprzętu medycznego dostarczanego klientom przez Synektik. W minionym kwartale na rynkach, na którym działa Grupa, zrealizowano 8,1 tys. zabiegów chirurgicznych w asyście da Vinci, o ok. 60 proc. więcej niż rok wcześniej. Łącznie na koniec marca 2025 r. pod opieką serwisową Grupy znajdowało się 100 systemów da Vinci w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Synektik liczy na udaną drugą połowę roku

Zarząd Synektika z optymizmem patrzy na drugą połowę roku widząc przestrzeń do dalszego wzrostu przychodów. W I kwartale 2025 r. spółka pozyskała zamówienia o wartości ok. 222,4 mln zł wobec 102,9 mln zł zleceń pozyskanych w analogicznym kwartale poprzedniego roku. - Już dziś możemy założyć, że druga część roku będzie dla nas zarówno niezwykle pracowita jak i biznesowo udana, szczególnie w segmencie dostaw sprzętu medycznego i usług. Jesteśmy aktywnymi uczestnikami przyspieszającego procesu modernizacji polskiej ochrony zdrowia, związanego m.in. z wydatkowaniem środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W drugą połowę roku wkroczyliśmy z ponad 220 mln zł otwartych projektów sprzedaży sprzętu medycznego, a całkowity potencjał sprzedażowy Grupy na najbliższe kilkanaście miesięcy jest zdecydowanie, nawet kilkukrotnie wyższy - komentuje Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektika.

W marcu br. zarząd Synektika podjął decyzję o rozpoczęciu projektu podziału Grupy Synektik. W ramach tego procesu działalność badawczo-rozwojowa w obszarze badań nad nowymi, innowacyjnymi radiofarmaceutykami, realizowana przez Centrum Badań nad Nowymi Cząsteczkami, wraz z projektem kardioznacznika, ma zostać wydzielona do oddzielnej, giełdowej spółki