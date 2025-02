Książek Holding zaoferował w ramach przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB) ok. 853 tys. akcji spółki, stanowiących ok. 10 proc. w kapitale i uprawniających do 10 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz ten łącznie posiada 26,1 proc. akcji Synektika.

Cena sprzedaży akcji oraz ostateczna liczba akcji , w tym liczba akcji sprzedawanych oferowanych do sprzedaży przez akcjonariusza, zostaną ustalone po zamknięciu księgi popytu. Na zamknięciu środowej sesji akcje Synektika były wycenione przez rynek na 229,50 zł.

Kurs Synektika na fali wznoszącej

Akcjonariusze Synektika mogą mieć powody do zadowolenia. Notowania spółki od kilku lat poruszają się w trendzie wzrostowym. Wycena giełdowa firmy w tym roku po raz pierwszy w historii przekroczyła 2 mld zł. Licząc tylko od początku 2025 roku, akcje zdrożały już o 20 proc., kontynuując pozytywny trend z poprzedniego roku, w którym przyniosły stopę zwrotu na poziomie ponad 136 proc. Biorąc pod uwagę okres ostatnich pięciu lat, zwiększyły swoją wartość blisko 16-krotnie.

Synektik będący dostawcą zaawansowanych urządzeń medycznych jest beneficjentem szybko rozwijającego się rynku chirurgii robotycznej w krajach naszego regionu. Spółka jest m. in. wyłącznym dystrybutorem robotów da Vinci w Polsce, Czechach i na Słowacji, a od 2025 r. także w krajach bałtyckich. W roku obrotowym 2023/2024 (okres od października do września) Synektik zanotował rekordowy zysk netto w wysokości 84,6 mln zł, o ponad 61 proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Przychody ze sprzedaży wyniosły rekordowe 624,8 mln zł i były o 40 proc. wyższe niż rok wcześniej.