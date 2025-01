Metrum Cryoflex zapowiada mocny rozwój. Myśli o giełdzie

Metrum Cryoflex zapowiada inwestycje. Pod uwagę brana jest również giełda.

– Zdajemy sobie sprawę, że przygotowanie do IPO jest złożone i wieloetapowe. Zanim zaczniemy przygotowania do debiutu giełdowego, musi być spełnionych kilka kluczowych warunków. Obecnie spółka podjęła decyzję o przekształceniu ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w akcyjną – mówi prezes. Dodaje, że czas potrzebny na przekształcenie spółka planuje wykorzystać również na doprecyzowanie planów strategicznych, z których ważnymi częściami będą plany wzrostu na poszczególnych rynkach.

– Szczególnie ważne będzie rozbudowanie zdolności produkcyjnych, tak istotnych chociażby przy planowanym wejściu na rynki Ameryki Północnej – sygnalizuje szef Metrum Cryoflex.

Przebudowa portfela

W okresie 1992–2021 przychody firmy rosły średnio 16 proc. rok do roku. 2022 był pierwszym rokiem pod kierownictwem nowego zarządu. Wówczas podjęto istotne decyzje, m.in. dotyczących zmian w portfelu produktów, które sprzedawała spółka. Z oferty wycofano część urządzeń, a skoncentrowano się na kategoriach o największym, globalnym potencjale. To spowodowało, że w latach 2023–2024 przychody wykazały dynamikę przekraczającą średnio 30 proc. rok do roku – pomimo wycofania z oferty kilku urządzeń. Z kolei przychody ze sprzedaży w kluczowym segmencie kriochirurgii w ciągu ostatnich trzech lat podwoiły się. Wyniki za 2024 r. nie są jeszcze znane. Firma spodziewała się go zamknąć przychodami w okolicach 42–43 mln zł, przy rentowności sięgającej około 10 proc.

Nowe rynki

Obecnie Metrum Cryoflex. zatrudnia w Polsce około 70 osób i współpracuje z zagranicznymi podmiotami. Planuje wejście na nowe rynki, w tym – w średnioterminowej perspektywie – do Stanów Zjednoczonych. To główny na świecie rynek pod względem potencjału leczenia bólu.

Ból chroniczny staje się coraz większym wyzwaniem zdrowotnym w starzejących się społeczeństwach, gdzie wraz z wiekiem rośnie ryzyko wystąpienia schorzeń prowadzących do przewlekłych dolegliwości.