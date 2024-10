Mercator ruszył ze skupem akcji

Podczas wtorkowego handlu akcje giełdowego producenta rękawic jednorazowych i dystrybutora materiałów medycznych drożały nawet o blisko 12 proc., osiągając maksymalną cenę blisko 69 zł, najwyższą od ponad dwóch lat. Zwyżce towarzyszyły dużo większe niż zwykle obroty. Wzmożona aktywność kupujących miała związek z ogłoszonym skupem akcji. Marcator zamierza skupić do 149 tys. walorów po cenie 100 zł za sztukę, co daje łączną kwotę 15 mln zł. Oferowana cena jest znacząco wyższa od kursu giełdowego. W poniedziałek na zamknięciu sesji akcje wyceniane były po 59,70 zł. Przyjmowanie ofert sprzedaży od akcjonariuszy rozpoczęło się we wtorek i potrwa do 22 października 2024 r. Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu transakcji jest Trigon Dom Maklerski.